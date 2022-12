Corte Suprema dice que no hubo violación al proceso Uribe y responderá a la ONU

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández, afirmó que responderá ante las inquietudes expresadas por el relator de la ONU Diego García Sayán frente a las presuntas irregularidades en el proceso del senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada.

Según el presidente de la sala, no hubo vulneración al debido proceso frente a los congresistas que son indagados por presunta manipulación de testigos.

El magistrado Hernández aseguró que el próximo 19 de octubre entregará el informe oficial ante la ONU sobre los procedimientos jurídicos que se hicieron alrededor de las investigaciones que condujeron el llamado a indagatoria de Uribe y Prada.

"La Corte celebra que el relator haga esas preguntas y que se puedan dar esas explicaciones a las que haya lugar para que quede claro que no hemos cometido ninguna arbitrariedad", señaló.

También agregó que no podía apartarse del proceso porque la nueva Sala de Instrucción no estaba constituida y por lo tanto no se podían cesar las acciones que le corresponde a la justicia en estos casos.

"Se darán las explicaciones que ya solicitó la Cancillería a la Corte Suprema de Justicia para que la Cancillería responda oficialmente el pedido del relator", agregó Hernández.