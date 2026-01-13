Corte Suprema negó tutela a mayor del Ejército acusado de exigir dinero a cambio de permisos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela presentada por el mayor del Ejército Enrique Diago Benavides, quien buscaba recuperar su libertad por presunto vencimiento de términos dentro de un proceso penal militar por delitos contra la administración pública.

El oficial es investigado por hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2024 en Ipiales (Nariño), cuando, según la Fiscalía Penal Militar, habría exigido dinero a varios subalternos a cambio de concederles permisos remunerados.

Por estos hechos enfrenta cargos por concusión, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y abuso de la función pública.

Diago Benavides fue capturado el 4 de marzo de 2025 y un día después un juez penal militar legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión del Ejército Nacional.



Ejército Nacional Foto: AFP

Posteriormente, su defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos, sin embargo, tanto el Juzgado Penal Militar de Control de Garantías de Popayán como el Tribunal Superior Militar y Policial negaron la solicitud.

Ante estas decisiones, la defensa acudió a la tutela, argumentando la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, el debido proceso y la igualdad, así como la inaplicación indebida de la ley especial militar frente a la ordinaria.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existió defecto judicial en las decisiones cuestionadas y respaldó la aplicación del régimen ordinario para el conteo de términos, al tratarse de delitos comunes contra la administración pública, incluso cuando el procesado ostenta fuero penal militar.

Con este fallo, el mayor Benavides continuará privado de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.