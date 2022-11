¿Cuándo prevalece el derecho al estudio sobre el derecho de cobrar una matrícula?

El experto en derecho constitucional Daniel Alejandro López Morales estuvo en BLU Al Derecho analizando la reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que se privilegió el derecho a la educación de un estudiante por encima del derecho que tenía una institución universitaria a que le fuera pagado el valor del semestre.



“En febrero la Corte en su revisión extraordinaria de las sentencias de tutela seleccionó el caso de una estudiante de medicina de la Universidad de La Sabana. Ella tenía un crédito con el Icetex que costeaba el 50 % de la matrícula y el otro lo costeaba con sus recursos, pero hacia 2015, por situaciones familiares, no pudo seguir costeando y tuvo que acudir a un crédito con una institución financiera”, narró el jurista.



Luego la Universidad de La Sabana hizo compra de cartera del crédito y llamó a la familia para hacer un acuerdo de pagos y permitirle a la estudiante continuar con sus estudios. Sin embargo, como la familia no hizo un acuerdo de pago, la institución desvinculó a la estudiante.



En ese sentido, la Corte “consideró que se trata de una situación apremiante y que el derecho a la educación debe prevalecer cuando se trate de situaciones similares a el derecho a la autonomía universitaria”.



*Escuche toda la explicación y entienda en qué momento prevalece el derecho a la educación y en cuál no.