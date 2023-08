“Day Vásquez suplantó su WhatsApp y se hizo pasar por él”: abogado de Nicolás Petro

En entrevista con Mañanas Blu, el abogado David Teleki, defensor de Nicolás Petro , reveló parte de la estrategia que usará en la audiencia de este miércoles para tratar de desvirtuar las acusaciones que contra el hijo del presidente Gustavo Petro hizo Day Vásquez.

En ese sentido, el abogado expresó sus dudas respecto a las conversaciones de WhatsApp de Day Vásquez. Insinuó que la exesposa de Nicolás Petro pudo haber suplantado a su cliente mediante una renovación de la simcard de su teléfono celular en mayo de ese año.

“Tenemos un indicio que es ella en mayo de este año, esa línea le renovó la simcard y empezó a suplantar a Nicolás, así entonces, se hizo pasar por él. Eso lo tenemos absolutamente claro y ella está denunciada por eso. (…) Hay un periodista en Barranquilla que se comunica con la defensa y me dice: mire, me están escribiendo del número, un número anterior que él tenía que es el número que ella menciona en revista Semana”, dijo el abogado en Mañanas Blu.

Teleki dijo que el periodista le informó que Nicolás Petr o le estaba escribiendo para que “armaran bodegas”, lo que resultó ser falso.

“Le dije: Nicolás no está escribiendo, no tiene nada que estar en eso, eso es falso. Nos pusimos a investigar y le pedimos a la empresa de teléfonos que nos dijera quién había renovado la simcard. Pues la titular. ¿Quién era la titular? Day Vásquez. ¿Quién podía manejar en celular? Day Vásquez. ¿Quién suplantó? Day Vásquez. Eso nos lleva a pensar muchas cosas”, explicó.

Captura innecesaria

El abogado expresó su descontento con la captura de su cliente, calificándola de "absolutamente innecesaria" y destacó que Nicolás Petro se había presentado siempre a través de sus abogados ante las autoridades judiciales. Criticó el traslado del detenido, lo que, según él, causó fatiga e innecesario estrés a la esposa embarazada del acusado.

Una de las cuestiones que Teleki abordó fue la revelación de la Fiscalía sobre la posesión de 25 millones de pesos en efectivo por parte de Nicolás Petro y su compañera Laura Ojeda. El abogado aclaró que este dinero pertenecía exclusivamente a Laura Ojeda, y que se trataba de un préstamo destinado a cubrir los gastos de su parto.

“Es de Laura Ojeda exclusivamente. Sí, se lo prestaron a ella. Están los soportes de tal préstamo. El motivo, de la proximidad del parto y lo que implica, porque, entre otras cosas, te cuento algo: la familia ha apoyado mucho a Nicolás, la familia Burgos. Ha apoyado mucho a Nicolás y en ese sentido, pues podemos ver expresiones que entiende la situación incluso económica de ellos. Nicolás ha tenido que pagar abogados, ha tenido que pagar los gastos y están en una situación económica difícil y por tanto la esposa tuvo que pedir un préstamo para todo lo que se viene, para todo lo que se viene, es que son muchas cosas que se vienen”, dijo.

Sobre los recursos económicos de Nicolás Petro, Teleki negó que llevara una vida ostentosa y atribuyó las acusaciones a malas interpretaciones. Mencionó que los lujos observados en un apartamento eran muebles alquilados y no propiedad de su cliente.

“Cuando hicieron un reportaje periodístico y entraron al apartamento y vieron los lujos, inmediatamente dijeron que no. Resulta que todo lo que está ahí es de un apartamento amoblado. O sea, no es de él, nada de eso, él alquiló el apartamento con todo eso. Tenemos las pruebas. Sí. Nos entregan el apartamento con el inventario, eso no es nuestro, no es de Nicolás”, aclaró.

Respecto a las acusaciones sobre la promesa de compraventa de una propiedad en el Atlántico, el abogado defendió a Nicolás Petro afirmando que no había suscrito tal documento y que se trataba de la firma de un tío de Day Vásquez, César Vásquez.

Nicolás Petro no aceptará cargos

Finalmente, el abogado rechazó la posibilidad de que Nicolás Petro aceptará cargos y afirmó que irían a juicio. Asimismo, mencionó que buscarían evitar la detención preventiva y solicitarían medidas alternativas en el caso de que la Fiscalía las pidiera.

“Ninguna, no hay ninguna posibilidad. Cero. Nos vamos a juicio. Vamos a hacer todo lo posible para que no estén en la prisión”, finalizó Teleki en Mañanas Blu.