Unicef Colombia lanza campaña para abordar la salud mental de niños y adolescentes

Entre enero y abril de este año, 140 niños y adolescentes en Colombia se han suicidado, según datos de Unicef. Esta alarmante situación llevó a la organización a intensificar sus esfuerzos en la prevención y promoción del bienestar de los jóvenes.

Para romper el silencio y los estigmas en torno a la salud mental, Unicef Colombia lanzó la campaña "Abraza tu mente: de salud mental sí hablamos". Esta iniciativa busca fomentar una conversación abierta y honesta sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes, un tema que afecta a un preocupante 44,7 % de esta población en el país.

A nivel mundial, 168 millones de niños y adolescentes sufren de trastornos de salud mental, según Unicef. En Colombia, la situación es igualmente preocupante. Datos del Ministerio de Salud revelan que el 40 % de los niños y niñas en el país presentan problemas de salud mental. Estos problemas, que van desde la depresión y la ansiedad hasta la esquizofrenia y los trastornos alimenticios, son exacerbados por factores como la violencia, el conflicto armado y el acoso escolar.

Unicef también lanzó "On My Mind (En mi mente)", un podcast en alianza con Spotify. Este recurso, disponible en español, está diseñado para ofrecer apoyo psicológico a quienes no pueden acceder fácilmente a servicios de salud mental. A través de este y otros medios, la campaña busca educar y apoyar a los jóvenes y sus comunidades, promoviendo un estado positivo de bienestar mental.