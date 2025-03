"De ninguna manera se vulneraron derechos”: senador Cepeda sobre juicio contra Uribe

Este jueves, 21 de marzo, la Corte Suprema ordenó suspender el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Al respecto se pronunció el senador Iván Cepeda , quien recalcó que el rol de la juez del caso ha sido “garantista” y que el juicio se ha llevado a cabo con las normas necesarias para la defensa, a pesar de los reclamos de la representación de Uribe .

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señaló que todos los actores involucrados, incluido el expresidente Uribe y los abogados, han tenido la oportunidad de presentar sus pruebas y realizar interrogatorios.

Esto, en respuesta a los cuestionamientos sobre si, en este proceso, se vulneraron los derechos del expresidente Uribe. Cepeda precisó que todo lo que ha pasado está evidenciado en las audiencias en vivo que se han hecho del juicio desde hace varios días.

"De ninguna manera (se vulneraron derechos). Yo creo que cualquier persona que haya podido seguir a través de la transmisión en vivo de este importante juicio, los hechos y eventos que están ocurriendo, puede darse cuenta que la juez ha sido absolutamente garantista. El abogado Granados, el abogado Lombana, el abogado Amaya, el propio expresidente han tenido todas las posibilidades de intervenir en cualquier momento”, afirmó.

Añadió que las partes han podido hacer sus contra interrogatorios, sus redirectos, como se suele llamar estas formas de interrogación, según explicó el senador.

De acuerdo con el senador, el objetivo “parece ser presionar” para que el caso prescriba a través de tácticas dilatorias. Al respecto, mencionó que no puede hablarse de vulneración de derechos cuando algo “no se ajusta” a la agenda de Granados.

"Creo que aquí lo que se intenta intencionalmente, mezclar y confundir, es que la señora juez está siendo supremamente diligente, tiene el propósito de sacar adelante este proceso como debe ser en los tiempos que hay disponibles y, entonces, el que no se ajuste a la agenda del doctor Granados, por decir algo, ya inmediatamente es alegado como una violación de los derechos del expresidente", precisó.

Insistió en que una cosa es la garantía de los derechos y otra es “plegarse a todas y cada una de las exigencias particulares” y, a veces, dijo, “caprichosas” que buscan la prescripción y la dilación de la defensa.

Según Cepeda, la juez actuó dentro de los límites legales al no aceptar la recusación, señalando que hubo causales para que esta no prosperara. Explicó que la defensa de Uribe debería haber impugnado la decisión, pero no lo hizo en el momento adecuado.

A pesar de las afirmaciones de la defensa de Uribe sobre la falta de pruebas, Cepeda defendió la solidez de las evidencias presentadas en el juicio. Aseguró que hay testimonios “claros” que apuntan a la “implicación” del expresidente en actos de soborno y fraude procesal.

Cepeda afirmó que, aunque los tiempos se están corriendo, todavía queda oportunidad para que el proceso avance y se logre una resolución antes de la fecha límite de prescripción. Reconoció que "es ambicioso, pero es posible” que puedan evacuar todas las pruebas necesarias en el juicio.