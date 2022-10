Declaración de Jesús Henao sobre muerte de Jairo Zapa y corrupción en Córdoba

BLU Radio conoció en exclusiva el interrogatorio que brindó Jesús Eugenio Henao Sarmiento, reconocido contratista de Córdoba y quien está en la cárcel investigado por la muerte del exdirector de regalías del departamento Jairo Zapa, asesinado en el 2014. Interrogatorio que fue clave para que la Fiscalía le otorgara un preacuerdo por la cantidad de información que tiene sobre responsables de las desdichas del departamento.

Por ello, recibiría beneficios judiciales a cambio delatar a los corruptos del departamento y a quienes estarían involucrados, presuntamente, en el Homicidio del supuesto hombre de confianza del exgobernador Alejandro Lyons.

Publicidad

Relación con el exgobernador Alejandro Lyons

Henao le dice a la Fiscalía que después de la muerte de Jairo Zapa y de su detención en la cárcel de Corozal ha recibido a varias personas que van de parte de Lyons. En primer lugar, lo visita un abogado, Misael Herrera, y le dice que va a tener al abogado Alejandro Padrón por cuenta de la administración y que si está dispuesto a entregar los “proyectos que se están ejecutando en regalías él se compromete en dos meses a tenerlo fuera de la cárcel, porque el tema de los contratos por su monto estaba pesando mucho en la investigación de la desaparición de Zapa”. Henao aceptó el abogado y decidió entregar los proyectos.

Sin embargo, al parecer, Colciencias no aceptó el traspaso de los proyectos a otras empresas y entonces aparecería un nuevo emisario de Lyons. Esta vez, el empresario, ganadero y agricultor de Córdoba Elber Elías Chagüi (amigo de toda la vida de Lyons) y Alejandro Padrón volvieron a visitarlo en la Cárcel y le dijeron, esta vez, que era necesario mirar como traspasarles las empresas. Entonces, Henao sugirió que el gobernador le comprara las empresas y empezaron a negociar el valor. Según Henao, El interés principal era de Chagüi, porque el gobernador le debía 8.000 millones de pesos que le prestó para su campaña.

Muerte del exdirector de Regalías Jairo Zapa

Publicidad

En el punto más álgido del interrogatorio es precisamente cuando la Fiscalía le pregunta si sabe quién pudo estar detrás de la muerte de Zapa y Henao menciona a un paramilitar que sería clave en el proceso.

Escuché en una ocasión un comentario de alias ‘Mono Leche’ (Luis Ignacio Roldán Pérez actualmente en la cárcel de Itagüí), el paramilitar me dijo: mira yo te he conocido, me caes bien, te quería decir que parece que hubo un comentario que se habían reunido un abogado, El gobernador (Alejandro Lyons) y Elber Elías Chagüi, donde se hablaba de matar a Zapa. Yo del gobernador no sé absolutamente nada yo, digo la única persona que puedo tener intereses ahí fue el Elbert Elías, pero por el gobernador no. Ese comentario también se lo hicieron a Max (Maximiliano García), preguntarle qué sabe”, dice textualmente.

Publicidad

Además, dice que tiene “conocimiento que el Elbert Elías, posteriormente, si puso su director de regalías hasta que el gobernador Lyons se fue”

Henao agrega: “yo pienso que el gobernador no tiene que ver con la muerte de Zapa, no le veo razón”.

Respuesta de Elbert Elías Chagüi

BLU Radio se contactó con Chagüi

, quien es amigo de toda la vida de Lyons y dijo que denunciará aante la

“No voy a salir a los medios porque la declaración del señor Henao es una vil calumnia que atenta contra el buen nombre mío y de mi familia. Salir a los medios es abrir un debate del cual el único resultado posible es aumentar el daño moral que me están haciendo. Lo que quiero reiterar es que el señor Henao miente absolutamente y este debate lo daré en el escenario que se debe dar, es decir ante los organismos judiciales correspondientes. Una vez publicada esta noticia presentaré las denuncias que la situación demanda”, escribió.

Publicidad

Hay que recordar que por este homicidio se encuentran en la cárcel Maximiliano García, quien fue subalterno de Zapa en la Gobernación; Joyce Hernández, exparamilitar de las AUC y confeso asesino de Zapa, y el abogado Carlos Pérez.

Así se repartían las “cajas de dinero” de regalías

Publicidad

Henao asegura que los proyectos o contratos en los que participó Henao fueron aprobados en diciembre del 2012.

“Nosotros, Jairo Zapa y yo, empezamos a reunir un año después de aprobados los proyectos, es decir, en enero del 2013. Por intermedio del doctor Jairo Zapa me dice que los proyectos tienen comisión y que era del 38%, un 30% para el gobernador (Alejandro Lyons) y el 8% para Zapa, que además tocaba anticipado, lo cual, equivalía a 25,000 millones de pesos. En noviembre del 2013 empecé a formular el proyecto del corredor, agroforestal, carneros, hidrobiológicos.

Para cuadrar la comisión, dice: “Me reuní con Lyons, ya cuando vi el acuerdo en la mesa en noviembre 2013 y para formalizarlo nos reunimos en el apartamento del gobernador, ese día estaba en la cocina Sami Spath, el objetivo era protocolizar el acuerdo.

Estábamos Lyons, Zapa y yo, y acordamos que por los proyectos se iba pagar un 30% por anticipado. Entonces me exigieron traspasar una empresa a nombre de ellos como garantía, Entonces la empresa (Fundación) George Dahl pasó en ese entonces Álvaro Sua Carreño un amigo de Jairo Zapa. Se acordó que los primeros pagos de los contratos sería esos 25,500 millones de pesos”.

Publicidad

Henao dice que el 15 de marzo de 2014, el banco le entregó en dinero más o menos 2.000 millones de pesos de pesos y a los ocho días 3000 millones de pesos todos directamente a Jairo Zapa en cajas de cartón. Esta suma se empaca en paquetes de 50 millones de pesos.

Después de la muerte de Zapa, Henao tenía 1.950 millones de pesos para entregarle al gobernador, entonces, el abogado Carlos Pérez le dice: “cojamos los 2.000 millones yo dije que no, que eso le correspondía el gobernador. Fuimos a mi casa, yo saco la plata, Carlos Pérez me acompañó, sacamos el dinero, para llevarlo a Zapa el día en el que desaparece”.

Publicidad

Después de ese episodio, dice que va a la Gobernación y Lyons le dice que el empresario y amigo Sami Spath lo va a contactar, y así fue, según Henao.

“Sami me llama para ponernos de acuerdo donde le debía entregar la plata, entonces le entregue los 1.950 millones en una bomba que hay antes del puente viejo en Montería. Él llegó en una camioneta oscura de platón doble cabina cris. El sacó las cajas que estaban en mi camioneta y las pasó a las de él. Plinio Balbuena me acompañó en esa diligencia, él vio las cajas con dinero”, relata.

Vea aquí: Corte ordena traslado de Musa Besaile a guarnición militar por su seguridad

“En abril de 2014 yo ya le había hecho dos entregas de plata”, agrega la declaración.

Publicidad

Capturan a Jesús Henao por homicidio de Zapa

Henao dice que, en la última semana de abril de 2014, lo manda llamar el gobernador con Maximiliano García y le dicen que tienen una información de que él tiene que ver con la desaparición de Zapa: “Hay una muchacha que me inculpa, él me dice que tiene abogados conocidos en Montería que debo buscar un buen abogado. En abril 29 me capturan”.

Publicidad

El ‘clan’ Besaile

En este capítulo de la declaración, Henao dice que durante el 2013 viene un ajuste del porcentaje de los contratos con ellos.

“Fue un año largo, no nos poníamos de acuerdo en los porcentajes y difícil cumplir el tema de la comisión anticipada”, dice en la declaración.

Entonces, relata que la reunión definitiva fue en Isla fuerte, Córdoba, en febrero del 2014 cuando ya están firmados los convenios “Nos reunimos para hacer el plan del pago del 30% para el gobernador, Zapa, Carlos Pérez, Maximiliano y mi persona, eso fue en febrero 22 2014. Se hizo un plan de pagos que consistía en definir la cifra que había que pagar en promedio unos 25,500 millones de pesos, que había que amortizar, ese fue el plan de pagos y quedó el compromiso establecido. Desde luego, ya teníamos establecido como se iban a sacar los dineros de los proyectos, mediante el mecanismo de Ceniagroecolópgico que ellos idearon”.

Publicidad

Dice que, a través de la empresa Ceniagroecolópgico, creada en el 2013, se iban a sacar los dineros: “Es donde ellos se inventan tener un año de antigüedad para poder contratar. Esa es y una decisión de la secretaria de Gobierno en cabeza del hermano del actual gobernador”.

Por la fecha del interrogatorio, “el actual gobernador” es Edwin Besaile. Es decir, que Ceniagroecológico lo habría creado o Musa Besaile o Jhonny Besaile, candidato al congreso por el partido de la U.

Publicidad

Henao asegura que nunca supo cómo Zapa le entregaba la Plata al gobernador.

Otros contratistas, otros contratos

Sobre otros contratistas que pagaron comisiones por proyectos, Henao dice que él formuló otros proyectos fuera de ciencia y tecnología en regalías.

“Yo formulé un proyecto de 8000 millones de pesos y ese fue el primero que me quitaron, hay que mirar el proyecto agroforestal en regalías directas y el de los muelles por 7000 millones de pesos, ese lo hizo un hijo de Noemí Carrascal, inclusive de ese proyecto me quedaron debiendo”, aseguró y dice, además, que la persona que haya asumido el proyecto debió haber entregado la plata.

Publicidad

Vea aquí: No conocía la palabra hemofilia hasta que se destapó el escándalo: Edwin Besaile

Tema salud y educación

Publicidad

Sobre corrupción en salud y educación, dice Henao que él se entera en la cárcel de Corozal, porque estaban los del cartel de la educación que era Agamez. “El tema era de un Grupo de abogados y un juez que ordenaba pagos para favorecer las demandas en contra del departamento”, dijo Henao. Dice además que el gobernador Lyons tenía que ver porque él tenía que pagar, ahí es donde aparece Elbert Elías.

“Del cartel era Ángel María Aycardi (juez de Córdoba), había un contador, estaba el ferretero grande alto que es amigo de Elbert Elías y Agamez (Jaime Agamez, testigo fallecido), todos tenían como referente en el negocio a Elbert Elías. Él negociaba con ellos la plata que tenía que pagar a la gobernación. Elber Elías era el que hacía ese puente, por eso la pelea de Agamez con el gobernador. Era un tema muy común de que el gobernador cobrara el 30% por todo lo que se hacía”, mencionó Henao sobre corrupción en salud y educación del departamento.

Asimismo, en el tema de la hemofilia, es cuando caen presos el médico Preciado, ellos hablaban mucho de las EPS de la hemofilia y de como ellos que no tenían que ver en el tema eran los chivos y los verdaderos responsables están por fuera. Allá me entero que Sami aparece como responsable de una EPS, junto a Elber Elías, ellos metidos en educación, regalías y salud.

Publicidad