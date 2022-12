Defensa de Gustavo Malo dice que los testigos “se aprendieron un libreto”

Blu Radio conoció el documento de alegatos de conclusión de la defensa del magistrado Gustavo Malo, quien es procesado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por su presunta participación en el denominado cartel de la toga, quien habría recibido sobornos por parte de varios congresistas a cambio de grandes sumas de dinero.

Publicidad

Lea acá también: Procuraduría pide juicio penal y político contra Gustavo Malo

En el documento de 76 páginas, la defensa recopiló los testimonios de todos los testigos que declararon en el caso, entre los cuales están el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado auxiliar José Reyes desde Guatemala.

"En el caso de los testigos citados, la sala se encuentra con declaraciones casi uniformes, que no muestran originalidad ni la cristalización de la que hablan los críticos del testimonio. La memoria de los declarantes parece funcionar de manera uniforme como si no fuesen varios sino uno solo y tal como si el tiempo no hubiera transcurrido en la notable proposición de diez años. Por eso se hacen sospechosos", se lee en el documento.

En su testimonio, José Reyes, quien trabajó como magistrado auxiliar de Gustavo Malo, asegura que fue sacado del cargo por convertirse "en una piedra en el zapato" para evitar la inminente captura por parapolítica contra el senador Musa Besaile.

Publicidad

Reyes afirma que estando fuera del cargo se enteró por los medios de comunicación del pago que hizo Musa Besaile para frenar dicha orden de captura.

"A mí se me vendió, se me vendió por dios mil millones de pesos, es lo que siento en mi corazón, me redujeron a una materia, como cualquier cosa de la naturaleza que ponen a la compra y a la venta", dijo Reyes en declaración a través de videoconferencia desde Guatemala.

Publicidad

En su declaración Reyes agrega: "yo no fui testigo de negociaciones de esa venta, pero infiero que ahí tuvo participación por lo menos el Dr. Malo porque por él era el que tenía bajo su control la decisión de adelantar el expediente con o sin mi o de no adelantarlo y sabía él que conmigo tocaba adelantarlo porque esa era tendencia que tenía y hasta donde yo iba, y de pronto no se atrevió a no deje eso quieto".

Sin embargo, al respecto la defensa asegura que no se ha aportado ninguna prueba que soporte esta tesis y que, por el contrario, "es una mera afirmación basada en suposiciones o interpretaciones subjetivas".

Lo mismo, dice la defensa, ocurre con el testimonio rendido por el Exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno quien ha asegurado que Malo tenía participación en el denominado cartel por su cercanía con el detenido exmagistrado Francisco Ricaurte.

La defensa agrega aquí un aparte de una de las declaraciones de Moreno ante la Corte Suprema.

Publicidad

¿El doctor Gustavo Malo hacia parte del Grupo? R: sí honorable magistrado.

¿En qué se fundamenta usted para hacer esa afirmación y la que hizo hace un momento de que el doctor Malo recibió dinero? R: los compromisos los adquiría el doctor Francisco Ricaurte, pero eso no podía ser inconsulto y los compromisos en sus inmensas mayorías se cumplían en el sentido de la información la salida del magistrado Reyes, el tener acceso a información que como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura no tenía posibilidad ninguna de obtener, como el tema de las interceptaciones como cuando el doctor Francisco decía: hay que aplazar esa diligencia, se aplazaba. Él tenía copia de los radicados de diligencias y obviamente era por la cercanía y amistad que tenía con Gustavo Malo, eso no era un secreto".

Publicidad

¿Eran deducciones suyas o le contaba que esa relación para realizar ese tipo de actividades ilegales estaba concertada?



R: Me consta en el sentido en que comparecíamos a las reuniones, tenía yo los poderes, yo era abogado litigante en el despacho de él, aun así, nos reuníamos, yo le entregaba el dinero al doctor Ricaurte, el doctor Ricaurte me refería los clientes, las actuaciones y la información, es decir, yo nunca le entregue dinero al doctor Malo además porque evitábamos tanto por el doctor Leónidas como por el doctor Malo que los esquemas de seguridad me detectaran cuando yo me veía con el doctor Bustos en el apartamento del doctor Ricaurte, tenía que llegar horas 3 o 4 horas antes leyendo un libro mientras llegaba el doctor Bustos y después dejar que él se retirara".

Moreno confirma lo dicho por el exmagistrado Reyes.

Publicidad

"Yo en lo particular nunca le entregue dinero de forma directa a Gustavo Malo, deduzco no sólo por el dinero que tenía el doctor Francisco, sino por el cumplimiento de uno de los compromisos que era sacar a Reyes, y a Reyes se le sacó y teníamos toda la información de Gustavo Malo", dice otro aparte de la declaración de Moreno.

Publicidad

Al respecto, la defensa de Malo asegura que "Gustavo Moreno es un testigo sospechoso demostrándose falsedades en la medida que en sus declaraciones refiere circunstancias que no responden total o parcialmente a la verdad. Señora la existencia de propósitos deliberados en el sentido que no es posible crepitar un hecho que no corresponde a la verdad a través de conjeturas, deducciones, interpretaciones que no son sustentables con evidencia material", dice la defensa.