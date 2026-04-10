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Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Lucho Herrera alegará contradicciones en indagatoría por caso desaparición en Fusagasugá

Defensa de Lucho Herrera alegará contradicciones en indagatoría por caso desaparición en Fusagasugá

El abogado de Luis Herrera sostuvo que la vinculación de los dos hermanos a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados.

Lucho Herrera
El ex ciclista colombiano Luis "Lucho" Herrera fue llamado a indagatoria.
Foto: AFP
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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