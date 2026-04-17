Defensa de Olmedo López pide valorar colaboración en sentencia anticipada por caso UNGRD

La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López solicitó que la justicia tenga en cuenta su colaboración en el caso de corrupción, al momento de definir las consecuencias jurídicas tras su decisión de aceptar cargos dentro del proceso.

El abogado defensor José Moreno explicó que el preacuerdo inicialmente planteado a favor de su cliente no prosperó por razones técnicas relacionadas con su estructuración por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, esta situación no modifica la voluntad manifestada por López desde el inicio del proceso judicial.

El defensor aseguró que el exfuncionario ha reiterado su intención de asumir responsabilidades penales que permitan avanzar hacia una sentencia anticipada. En ese sentido, afirmó que “la Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente con allanamiento, porque desde el inicio, Olmedo López ha sido claro en algo, su voluntad es aceptar cargos y asumir su responsabilidad. Y eso cambia completamente el escenario jurídico”.

De acuerdo con la defensa, el proceso judicial entró en una nueva etapa en la que el debate ya no gira en torno a la aceptación de responsabilidad, sino a la determinación de las sanciones correspondientes.



"Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue reducida. Aquí no se está discutiendo la verdad, se está redefiniendo o se está definiendo la pena”, explicó el abogado.

Asimismo, Moreno destacó que el principio de oportunidad otorgado a López continúa vigente, lo que implica su compromiso de colaborar con las autoridades como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.

La defensa también insistió en que la colaboración entregada por López ha generado resultados concretos dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción en la UNGRD. Por ello, espera que en la etapa actual del proceso judicial se valore el impacto de la información suministrada por el exfuncionario en la toma de decisiones futuras.

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En ese contexto, Moreno planteó que el sistema judicial debe reconocer los aportes de quienes colaboran con las autoridades.

"Aquí hay una pregunta de fondo que el país debe hacerse, ¿vale la pena colaborar con la justicia? Porque si en Colombia termina siendo más costoso decir la verdad que ocultarla, el problema no es solo el procesado, sino es del sistema”, agregó.

En paralelo, López Martínez manifestó su intención de aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada, lo que marca un nuevo giro en el proceso.