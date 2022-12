Defensa de Pretelt revela pruebas de supuestas contradicciones de Víctor Pacheco

Este lunes se reanudó el juicio en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt por el caso de Fidupetrol, diligencia durante la cual el abogado Víctor Pacheco continuó declarando en calidad de testigo.

Al ser interrogado por Abelardo de La Espriella, abogado de Pretelt, Pacheco insistió en que el exmagistrado lo invitó a su casa y le contó que la tutela con la que la petrolera pretendía salvarse de pagar una millonaria multa había sido seleccionada y que para tramitar el éxito de la misma, cuenta él, se debía pagar 500 millones de pesos.

"Él me dice que la tutela fue seleccionada y le correspondió a Mauricio Gonzalez. Me dice que él es un hombre honesto, pero me dice que tiene un ‘mecanismo', luego con un lenguaje corporal, y yo le pregunto ¿de qué estamos hablando? y él me dice que de 500 millones de pesos", expresó Pacheco.

Insiste también en que dijo no poder participar de esta propuesta, pero que llevó el mensaje a Fidupetrol para que fueran ellos quienes decidieran si accedían al pago.

Pacheco también señaló que no supo si finalmente Fidupetrol pagó los 500 millones.

Por su parte, la defensa reveló algunas de las pruebas con las que intentan demostrar la inocencia de Pretelt.

Una de estas es un contrato firmado entre Pacheco y Fidupetrol en el que se acordó una prima de éxito por 100 millones de pesos que recibiría Pacheco si la demanda resultaba seleccionada.

Además, la defensa de Pretelt mostró la factura en la que, supuestamente, consta el pago de dicha prima y que fue radicada el 17 de octubre de 2008, un día antes de que supuestamente Pacheco asistiera a la reunión en la casa de Pretelt en la que se enteró de la selección de la demanda al tiempo que se pidió el soborno.

Además, De La Espriella cuestiona el hecho de que inicialmente Pacheco dijo que quien lo llevó a la casa de Pretelt fue un conductor del exmagistrado, pero al parecer luego declaró que su hijo le dijo que fue él quien lo transportó.

El abogado insiste en que no recuerda quién lo llevó a esa reunión y que tampoco tiene pruebas de que la misma haya existido, pero asegura bajo juramento que está diciendo la verdad.

La defensa de Pretelt se fundamenta en lo que han calificado como "declaraciones contradictorias" por parte de Pacheco, para decir que dicha reunión no existió y que el extogado nunca tuvo nada que ver en la selección de la tutela ni en intentar tramitarla ilegalmente al interior de la Corte.

El juicio continuará este martes y Pacheco estará de nuevo en el estrado.

