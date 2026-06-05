Defensa de Santiago Uribe pide revisar condena con recurso extraordinario de casación

La defensa de Santiago Uribe Vélez presentó un recurso extraordinario de casación contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de 28 años de prisión impuesta al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La solicitud fue radicada por el abogado Jaime Granados, quien sostiene que la decisión judicial aún puede ser objeto de este mecanismo excepcional de revisión.

En el documento presentado ante la Corte, la defensa argumenta que, aunque la regla general establece que las sentencias que resuelven impugnaciones especiales no son susceptibles de casación, la jurisprudencia ha desarrollado excepciones que permitirían la procedencia simultánea de ambos recursos en determinadas circunstancias.

“Por lo anterior, se ha establecido que por regla general en contra de las sentencias que resuelven sobre impugnaciones especiales NO procede el recurso extraordinario de casación, pero paralelamente desarrollando subreglas normativas tendientes a que en los casos en los cuales haya absolución y condena en un mismo caso, habilitar la procedencia conjunta de la impugnación especial y la casación en un mismo asunto”, señaló Granados en la sustentación.

La defensa sostiene que el fallo que confirmó la condena no fue proferido en sede de casación, sino dentro del mecanismo de doble conformidad o impugnación especial, razón por la cual considera que aún existe la posibilidad jurídica de acudir al recurso extraordinario de casación.



En su escrito, Granados invoca la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales y pide a la Corte analizar la solicitud bajo los principios constitucionales del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. Según expuso, “es necesario prohijar el derecho sustancial sobre el formal, al tenor de lo preceptuado en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia y dar prevalencia a la garantía que tiene mi prohijado de acceder a la posibilidad de promover el recurso extraordinario de casación”.

El abogado también argumentó que el Acto Legislativo 01 de 2018 no excluyó expresamente la posibilidad de acudir a la casación en escenarios como el que enfrenta Santiago Uribe Vélez. En ese sentido, indicó que los fines propios de este recurso extraordinario “NO se garantizan en sede de la impugnación especial muy a pesar de que sean decididos, ambos recursos, por el mismo órgano de cierre”.

La solicitud plantea además que negar el acceso a la casación podría generar un trato desigual frente a otras personas que se encuentren en circunstancias similares. Por ello, la defensa pidió que se privilegie la garantía de los derechos fundamentales sobre interpretaciones estrictamente procedimentales.

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Granados también destacó que dos salvamentos parciales de voto emitidos dentro de la decisión acogieron algunos de los planteamientos expuestos por la defensa, circunstancia que, a su juicio, refuerza la necesidad de que el máximo tribunal estudie nuevamente el caso mediante el recurso extraordinario.