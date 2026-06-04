“Seguiremos defendiendo su inocencia”: defensa de Santiago Uribe tras decisión de la Corte

Los abogados de Santiago Uribe Vélez informaron que fueron notificados de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena en su contra por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’. La defensa aseguró que continuará utilizando los mecanismos jurídicos disponibles y que analizará el fallo antes de pronunciarse en detalle.

La defensa de Santiago Uribe Vélez anunció que continuará adelantando actuaciones jurídicas luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena impuesta en su contra dentro del proceso relacionado con el caso de ‘Los 12 Apóstoles’.

A través de un comunicado divulgado este 4 de junio, los abogados Jaime Enrique Granados Peña y Juan Felipe Amaya Mejía informaron que fueron notificados de la decisión mediante la cual la Corte ratificó la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

En el documento, los defensores señalaron que las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Sin embargo, indicaron que seguirán haciendo uso de los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para defender la inocencia de Santiago Uribe.



“Seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”, señalaron los abogados en el comunicado.

La defensa también informó que realizará una revisión detallada del contenido completo de la providencia y de los salvamentos de voto que acompañan la decisión, antes de entregar una valoración más amplia sobre sus alcances.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Corte Suprema dejara en firme la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, dentro de un proceso relacionado con la estructura conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

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Los abogados indicaron que, una vez concluya el análisis jurídico del fallo, darán a conocer nuevas consideraciones sobre la decisión adoptada por el alto tribunal.