Denuncian a Levy Rincón ante la Fiscalía y piden sentar precedente contra la violencia digital

A la Fiscalía General de la Nación llegó una denuncia contra Levy Rincón por parte de Jota Pe Hernández y otros 25 congresistas por conductas de injuria, calumnia y hostigamiento agravado, dicen, en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, a través de sus redes sociales.

"Otro día más sin que Ana Lucía Pineda le diga al país dónde está la plata de las donaciones que recibió en esa fundación chimba que creó para robar a manos llenas con la rata que tiene de esposo. ¡No olvidemos que Abelardo y esta señora son estafadores profesionales! ¡Malparid*s!", fueron las palabras que llevaron a esta denuncia, que, según explicó JP en diálogo con Recap de Blu Radio, sea un antecedente contra la violencia digital y el respeto a la mujer.

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Sin emabrgo, Hernández aseguró que la decisión de acudir a la Fiscalía no está relacionada únicamente con la controversia política, sino con la necesidad de que las normas que protegen a las mujeres tengan aplicación efectiva también cuando las agresiones ocurren a través de redes sociales. Explicó que en la denuncia participan integrantes de diferentes partidos políticos y que el objetivo es solicitar formalmente a la Fiscalía que determine si existe mérito para abrir una investigación contra Rincón.

Jota Pe Hernández Foto: Twitter Jota Pe Hernández

"Empecé a recibir mensajes de mujeres que se sienten muy agradecidas y dicen gracias porque Yo creo que es el momento de que empecemos a ver ejemplos de que ya no es tiempo de que a nosotras las mujeres nos sigan maltratando y nos sigan violentando, como por ejemplo este señor lo está haciendo con la primera dama. Entonces yo creo que quiero traer acá un caso, por ejemplo, como ejemplo, el caso de Epa Colombia", dijo.

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De acuerdo con el senador, el Código Penal contempla los delitos de injuria y calumnia y establece circunstancias de agravación cuando determinadas conductas se realizan mediante medios de divulgación colectiva. En ese sentido, argumentó que el alcance de las publicaciones de Levy Rincón en redes sociales debe ser tenido en cuenta por las autoridades. Además, se refirió al caso del caricaturista Matador, sobre el cual, según explicó, la Fiscalía ya adelanta una indagación.

"Creo que decidieron retirarle su esquema de seguridad. No sé si por esas razones que lanza esas injurias y esas calumnias contra la primera dama y el presidente. Yo lo que considero acá es que, lejos de lo que haya pasado con su esquema de seguridad, el señor tiene que probar lo que está diciendo (...) Que el presidente es un narcotraficante, tiene que demostrar que el presidente está traficando droga, que es un criminal, tiene que demostrar qué crímenes ha cometido, cómo, cuándo, dónde", puntualizó.