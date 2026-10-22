Juzgado concede libertad por pena cumplida a exgobernador de Casanare cuatro veces condenado

El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Acacías, Meta, concedió la libertad por pena cumplida al exgobernador de Casanare William Hernán Pérez Espinel, quien permanece privado de la libertad en la Colonia Penal del Oriente de Mínima Seguridad de ese municipio. La decisión tendrá efectos a partir del próximo 25 de octubre de 2026, fecha en la que el despacho estableció que habrá cumplido la totalidad de la sanción penal correspondiente al proceso.

En la providencia, el juzgado ordenó expedir la respectiva boleta de libertad, siempre que el establecimiento penitenciario verifique que el exmandatario no sea requerido por otra autoridad judicial dentro de un proceso diferente.

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Pérez Espinel, quien gobernó Casanare entre 2001 y 2003, ha recibido cuatro condenas de la Corte Suprema de Justicia por diferentes hechos relacionados con su gestión pública y otros delitos. La primera condena se produjo en 2009, en un proceso relacionado con la parapolítica.

Posteriormente, en 2014, la Corte Suprema lo condenó por los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. En ese proceso se estableció que el entonces exgobernador habría prometido un contrato a cambio de aportes para un candidato político.



En 2016 recibió otra condena por enriquecimiento ilícito de servidor público, luego de que se determinara un incremento patrimonial injustificado. Tres años después, en 2019, fue condenado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La decisión que ahora permite su salida de prisión se produce después de que previamente se negara una solicitud relacionada con su libertad por la falta de reparación. En esa oportunidad, el despacho judicial se refirió a la gravedad y pluralidad de las conductas por las que fue condenado, así como a las afectaciones que ocasionaron a la administración pública y a la seguridad pública.

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En esa providencia, el juzgado sostuvo que los hechos no constituían episodios aislados, sino que correspondían a un patrón de conductas que afectó la confianza ciudadana en las instituciones del departamento de Casanare. También señaló que las condenas estaban relacionadas con el uso del cargo público para favorecer estructuras al margen de la ley y desviar recursos destinados al bienestar social.

Sin embargo, en la decisión más reciente, el despacho estableció que el 25 de octubre de 2026 Pérez Espinel habrá cumplido la totalidad de la pena impuesta en el proceso objeto de ejecución al hacer el conteo de reconocimiento de redención de pena, certificados de calificación de la conducta, horas de trabajo y el tiempo por pena cumplida.⁠⁠‍⁠

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La salida de prisión quedará condicionada a que las autoridades penitenciarias verifiquen que no exista otro requerimiento judicial vigente contra el exgobernador. Si otra autoridad lo solicita dentro de un proceso diferente, deberá permanecer a disposición de ella.