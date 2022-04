Denuncian abusos, extorsiones y atracos de conductores en la plataforma DiDi

A través de redes sociales se han hecho virales varias denuncias de usuarios de la plataforma de transporte DiDi, quienes afirman que han sido víctimas de presuntos abusos, extorsiones y atracos por parte de algunos conductores. Uno de estos casos es el Juan José, un joven estudiante de Cali que narró a Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, un momento “terrorífico” que vivió cuando pidió un servicio al salir de su universidad.

Juan José hizo la denuncia a través de redes sociales y pronto se viralizó, pues en esta detalló que un conductor lo habría acosado y abusado mientras realizaban el viaje de la universidad Javeriana de Cali a su casa. El hecho, según dijo, ocurrió el pasado 15 de marzo de 2022 cuando pidió un carro particular en DiDi.

“Al principio era un servicio normal, no noté ninguna alarma, pero él poco a poco empezó a hacerme preguntas subidas de todo. Al comienzo le contestaba porque pensé que era una persona amigable, pero empezó a preguntarme sobre mi vida sexual, comentarios sobre su vida sexual, me preguntaba si tenía pareja, si vivía solo, cuántos años tenía”, relató en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

A dicha actuación, aseguró Juan José, se mostró “esquivo”, pero luego por temor no pudo bajarse del carro ante la insistencia del conductor y cuando llegaron al punto de destino el hombre “empezó a masturbarse” en frente de él.

“Cuando llegamos a mi casa me iba a bajar del carro y él me agarró del brazo y me dijo que no. Pensé que si le decía que no me iba a llevar a otro lado y me mataría o algo. Entré en pánico y volví a meter el pie en el carro. Se estacionó como 100 metros después de mi portería, ahí fue cuando él aseguro el carro, me agarró del cuello y me empezó a besar. Estaba petrificado, estaba llorando y le decía que me soltara”.

“Se empezó a masturbar en frente mío. Me empezó a decir que lo tocara, me cogió la cabeza y yo solo le decía que por favor no me tocará, que me soltará, estaba petrificado del miedo, no sabía qué hacer en ese momento, es una de las situaciones más terroríficas que he vivido”, añadió.

Juan José mencionó que entró “en pánico”, pues nunca pensó que algo así podía pasarle. Dijo que durante el recorrido lo único que quería era llegar rápido a su casa.

“Mi amigo empezó a llamarme mucho y ahí fue cuando logré bajarme del carro. El conductor me dijo que tenía mi contacto por la aplicación y que me contactaría después. No sabía si quedarme callado o denunciar. Yo solo salí corriendo para mi casa”.

Señaló que puso la primera queja en la plataforma, en la opción de calificar al conductor, pero nunca recibió una respuesta. Luego, se comunicaron y “dijeron que nunca se hizo el reporte, que nunca les llegó”.

“Dijeron que ellos tenían que proteger al conductor. Yo hice la denuncia pública y se hizo viral, incluso, me mandaron la dirección del señor”, agregó.