“Desmonta uno a uno argumentos de Heredia”: Francisco Bernate sobre absolución de Uribe

El abogado penalista Francisco Bernate calificó como “rigurosa y científica” la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal y fraude procesal, tras revocar la sentencia de la jueza Sandra Heredia.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bernate destacó que la lectura del fallo, que se extendió por más de tres horas, “desmonta uno a uno los argumentos de la jueza Heredia” y marca una diferencia notable en el enfoque jurídico del caso.

“El Tribunal ha retomado esta cientificidad del procedimiento y ha hecho consideraciones muy importantes sobre los delitos, sobre las formas de responsabilidad, sobre la forma en que se deben analizar las pruebas”, afirmó.



¿Cuál fue la diferencia con el primer fallo?

El abogado explicó que, a diferencia de la primera decisión, que calificó como “más emotiva en el fondo y en las formas”, el Tribunal actuó con “rigurosidad absoluta” y sustentó su decisión con base en criterios técnicos y doctrinales.

“Fue un planteamiento extremadamente riguroso el que ha hecho hoy el tribunal, y que claramente deja por el piso la decisión de primera instancia”, señaló.



Bernate también hizo referencia al tono del pronunciamiento de los magistrados, que contrastó con lo visto en el fallo anterior. “Aquí no hemos visto esto de ‘habló la justicia’ ni las sonrisas y las risas al final, y todas esas argumentaciones que no son frecuentes en la práctica judicial”, comentó.

Consultado sobre la dureza con la que el Tribunal cuestionó la actuación de la jueza Heredia —quien fue señalada por los magistrados de realizar “valoraciones probatorias desiguales” y de incurrir en “ausencia de rigor”—, Bernate aseguró que este tipo de correcciones no son comunes en el sistema judicial.

“Las posibilidades de que el tribunal revoque la decisión del juzgado no alcanzan un 15 por ciento. No es habitual que se caiga una decisión de un juzgado, y cuando ocurre, normalmente no viene tan fuerte”, explicó.

Publicidad

El penalista subrayó que la contundencia del fallo refleja la inconformidad de los magistrados con la forma y el fondo de la sentencia de primera instancia.

“Esta es una situación que ocurre muy excepcionalmente, no es lo cotidiano, pero creo que deja claro el tribunal su inconformidad con la forma y con el fondo de la sentencia”, insistió.

Sobre el salvamento de voto presentado por la magistrada María Leonor Oviedo, quien consideró que debía confirmarse en su totalidad la decisión de Heredia, Bernate señaló que este tipo de disensos son perfectamente válidos dentro del funcionamiento judicial. “Correcto, perfectamente posible la decisión”, indicó al cierre de su intervención.

Publicidad

Escuche la entrevista en el audio adjunto: