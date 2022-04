Detención de colombiano en Moscú es represalia por caso de ruso capturado en Bogotá, dice su hermana

Diana Bonilla Saray, hermana de Alberto Enrique Giraldo Saray, detenido en Rusia , quien fue apresado por las autoridades en Moscú por supuestamente difundir noticias falsas, habló en Mañanas BLU sobre la situación. La familiar atribuyó el caso a una retaliación por el caso de Sergei Vagin, capturado en Bogotá por espionaje y supuesto lavado de activos.

“A todas luces, lo que podemos deducir es que esto es una cortina en represalia a lo que ha sucedido con las relaciones entre Colombia y Rusia. La semana pasada cayó bajo arresto un ciudadano ruso; pensamos que es en represalia a estos hechos, Mi hermano no toma parte de protestas ni de marchas, tampoco de acontecimientos políticos”, dijo Diana Bonilla.

Enrique Giraldo Saray es acusado del delito tipificado por el artículo 207 del código penal ruso, que castiga "la difusión pública de información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia".

De ser hallado culpable, el cucuteño podría pagar de cinco a diez años de cárcel , así como ser obligado a pagar una multa de hasta 5 millones de rublos (unos 251 millones de pesos colombianos)

Según Diana Bonilla, este martes tuvo comunicación el cónsul colombiano en Moscú, pero no sabe cuándo podrá ver a su familiar.

“Me comuniqué con el cónsul en Moscú, me dice que ellos hicieron la solicitud para verlo. Pero hasta ahora no lo han visto. Nadie me da información. Es preocupante y delicada la situación", sostuvo

“Necesitamos la ayuda económica posible. El Gobierno tiene los recursos. Solicitamos apoyo económico, uno no sabe si sea la última vez que pueda tener comunicación con él, agregó.