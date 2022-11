Directora del ICBF denunciará por prevaricato a juez que ordenó su arresto

Cristina Plazas, directora del Instituto de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de un juez de Sincelejo de ordenar su arresto por presuntamente haber incurrido en desacato.



Plazas explicó que la decisión del juez se tomó por cuenta de un supuesto desacato por no nombrar a Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento pese a que a estaba inhabilitaba por haber trabajado como contratista de un operador del instituto.



“El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento”, afirmó la funcionaria.



Dijo que denunciará a quien sea necesario y llevará el hecho “hasta las últimas consecuencias pues es absurdo ir a la cárcel por no cometer una irregularidad”.



Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible.



“Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió.



Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.

