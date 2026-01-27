Dos colombianas, detenidas en España por audaz estafa

Las fuerzas españolas de seguridad han detenido a siete personas de varias nacionalidades sudamericanas sospechosas de pertenecer a una banda dedicada a las estafas con el método de hacerse pasar por un alto responsable eclesiástico.

Los detenidos son dos mujeres colombianas de 22 y 26 años; dos brasileñas de 36 y 37; un hombre brasileño de 23, uno venezolano de 24 y otro dominicano de 34. A los presuntos implicados se les atribuyeron delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, según informaron las fuerzas policiales este martes en un comunicado.

Los agentes constataron que una empresa de la región de Navarra (norte) había sido engañada para transferir 8.100 euros. Los acusados contactaban telefónicamente con personal de la empresa afectada haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico; generaban una sensación falsa de urgencia económica y legitimidad para inducir un pago inmediato.

La víctima en concreto denunció una llamada telefónica de un número oculto de un interlocutor que solicitaba dinero urgentemente para el pago de servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente enviado a una cuenta del extranjero. La petición posterior de una segunda transferencia despertó las sospechas de la personas afectada, que comprobó que era una estafa.



Los investigadores localizaron domicilios relacionados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo (centro), además de conexiones con otros lugares de España y Bélgica. En una vivienda de Toledo, se encontró cuantiosa documentación bancaria de entidades españolas y belgas, así como tarjetas SIM de celulares y dispositivos móviles. Las dos mujeres brasileñas y el varón dominicano pasaron a disposición judicial, y quedaron libres provisionalmente con la obligación de personarse en el juzgado cada quince días.