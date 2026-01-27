El temido prontuario de ‘Pechuga’, criminal de Bucaramanga: vínculo con ELN y 17 crímenes

Con más de una década de trayectoria criminal y señalado como el autor intelectual de al menos 17 homicidios, fue capturado en Bucaramanga alias ‘Pechuga’, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del área metropolitana y cabecilla del grupo delincuencial Los Búcaros.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ‘Pechuga’ era el principal articulador de una alianza criminal entre Los Búcaros y Los del Sur, estructuras responsables de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsiones en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el norte de la capital santandereana.

Las investigaciones señalan que alias ‘Pechuga’ tenía injerencia criminal no solo en Bucaramanga, sino también en Barrancabermeja, y que durante los últimos años se consolidó como un coordinador clave del accionar violento de estas organizaciones, ordenando asesinatos y dirigiendo actividades relacionadas con el microtráfico y el control territorial.

Uno de los aspectos más graves de su prontuario es su presunta vinculación con el ELN. Según las autoridades, el hoy capturado habría participado en esquemas de subcontratación criminal con este grupo armado ilegal, desempeñando labores de observación, logística y adecuación de artefactos explosivos. Estas actividades estarían relacionadas con los atentados perpetrados en diciembre de 2025 contra el peaje La Lizama y una patrulla de la Policía.



En el mismo operativo fue capturado alias ‘Mocho’, señalado como integrante clave de la estructura delincuencial y hombre de confianza de ‘Pechuga’ para coordinar acciones criminales en la ciudad.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, seis cartuchos de munición, dos teléfonos celulares, dos kilogramos de marihuana y una bandera alusiva al ELN, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

La Policía Nacional aseguró que esta captura representa un golpe contundente contra las finanzas y el accionar violento de estas organizaciones criminales.