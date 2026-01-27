Essa responde a mortandad de peces en río Lebrija en Santander; desmiente denuncia

Tras las denuncias realizadas por pescadores y comunidades del sector de Bocas, en jurisdicción de Girón (Santander), por la mortandad de peces registrada en el río Lebrija el pasado 23 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) aclaró que no ha realizado actividades de desembalse en la central hidroeléctrica Palmas desde octubre de 2025.

De acuerdo con la empresa, el evento se presentó entre los sectores de Chuspas y Provincia, a unos 50 kilómetros río abajo de la represa Bocas, y no estaría relacionado con la operación de la hidroeléctrica.

Essa aseguró que todas sus actividades se desarrollan en estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del permiso de ocupación del cauce otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

“No hemos realizado ninguna actividad operacional que afecte los parámetros fisicoquímicos del río. Desde el mes de octubre de 2025 no se han efectuado desembalses controlados autorizados por el Plan de Manejo Ambiental y supervisados por la autoridad ambiental competente”, explicó María Alexandra Ramírez, profesional de Gestión Ambiental de la ESSA.



La empresa también recordó que, según estudios realizados por el Consorcio Bocas, en el marco del convenio de acción popular suscrito entre la CDMB, la CAS y las alcaldías de Lebrija, Bucaramanga y Girón, se concluyó que las actividades de desembalse no tienen una correlación directa con la mortandad de peces en el río Lebrija.

Asimismo, ESSA reiteró que no tiene incidencia en alteraciones de las condiciones físicoquímicas del agua y destacó las acciones adelantadas como parte de su responsabilidad ambiental.

Las autoridades ambientales continúan adelantando el seguimiento correspondiente para establecer las causas del evento y determinar las acciones necesarias para la protección del ecosistema del río Lebrija.