Colombia y Mongolia ponen en marcha la excepción del visado para estancias cortas

Los Gobiernos de Colombia y Mongolia pusieron en marcha el acuerdo para la exención del visado de corta estadía para los ciudadanos del país andino en la nación asiática, informó la Cancillería.

El acuerdo permite a los colombianos ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Mongolia sin necesidad de visado por un período máximo de 90 días, apuntó el Ministerio en un comunicado.

"Esta exención aplica exclusivamente para estadías de corta duración y no autoriza el ejercicio de actividades remuneradas", agregó la información.

La exención de visado se aplica a viajes con fines de turismo; estudios; capacitación; trámites administrativos o judiciales; participación en eventos culturales, académicos o deportivos; actividades de negocios, y coberturas periodísticas, siempre que la duración de la estancia no supere los 90 días.



La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Mongolia, aseguró la Cancillería, constituye "un hito en la relación bilateral, al facilitar el contacto directo entre los ciudadanos de ambos países y contribuir al fortalecimiento de los intercambios turísticos, académicos y comerciales".

"Asimismo, este avance refleja el interés mutuo por profundizar la cooperación y promover una mayor movilidad internacional en condiciones de confianza y reciprocidad", concluyó la Cancillería.