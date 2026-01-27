En vivo
Blu Radio  / Turismo  / Colombia y Mongolia ponen en marcha la excepción del visado para estancias cortas

Colombia y Mongolia ponen en marcha la excepción del visado para estancias cortas

El acuerdo permite a los colombianos ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Mongolia sin necesidad de visado por un período máximo de 90 días, apuntó el Ministerio en un comunicado.

