Investigan muerte de ciudadano canadiense tras caer de piso 10 en edificio de Medellín

Investigan la muerte de un ciudadano canadiense tras caer desde el piso 10 de un edificio en El Poblado, en Medellín. Un trabajador cercano al fallecido alertó a las autoridades, que realizaron la inspección técnica y las diligencias judiciales correspondientes en el lugar.

Como Dirk Christian Martin Frankenne, fue identificado el ciudadano canadiense de 43 años que falleció tras caer al vacío, en las últimas horas, en hechos ocurridos en el barrio El Poblado, sector Lalinde, de la capital antioqueña.

De acuerdo con el informe de las autoridades, al sitio llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito al Grupo de Actos Urgentes y Diligencias Judiciales, para atender la situación registrada en la Calle 12 con carrera 40, en el edificio Art Living.Y es que fue un fuerte ruido el que puso en alerta a los guardas de seguridad de dicha edificación, ubicada en la Comuna 14, quienes fueron los que alertaron a las autoridades. Al llegar el cuadrante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre una fuente de agua, tras caer desde el piso 10.

Según la información recopilada por las autoridades, un trabajador cercano al fallecido, indicó que Frankenne era originario de Canadá y residía en Colombia desde hacía aproximadamente tres años, donde realizaba labores de asesoría financiera de manera remota.



El informante señaló que la víctima padecía depresión desde temprana edad. También manifestó que la última vez que lo vio con vida fue la noche anterior a los hechos, cuando salieron a sacar al perro. Al siguiente día, al llegar al apartamento, se encontraron con el señor Frankenne no estaba y fue hallado posteriormente.

En el lugar de los hechos, las unidades del CTI adelantaron las labores técnicas correspondientes, que incluyeron fijación fotográfica y topográfica, inspección técnica al lugar, inspección técnica al cadáver, así como la búsqueda, recolección y embalaje de elementos materiales probatorios.

