En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron en Itagüí a 'Aretes', señalada de robar varias viviendas en el sur del Valle de Aburrá

Capturaron en Itagüí a 'Aretes', señalada de robar varias viviendas en el sur del Valle de Aburrá

La mujer, de 39 años, se hacía pasar por su hermana para evadir los controles de las autoridades, pero fue capturada con apoyo de la tecnología.

Publicidad

Publicidad

Publicidad