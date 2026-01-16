Capturaron en Itagüí a 'Aretes', señalada de robar varias viviendas en el sur del Valle de Aburrá

Capturaron en Itagüí a alias ‘Aretes’, mujer vinculada a varios hurtos de viviendas en todo el sur del Valle de Aburrá. La delincuente suplantaba la identidad de su hermana para evadir a las autoridades.

La captura se produjo luego de que una cámara de reconocimiento de placas generara una alerta por un vehículo gris, señalado de haber participado en varios hurtos a viviendas en diferentes municipios del sur del Valle de Aburrá. Esta información fue enviada a los cuadrantes de la Policía, que con la alerta comenzaron el seguimiento del automotor.

El procedimiento se realizó en la carrera 42 con calle 35, en la Autopista Sur. Allí, los uniformados interceptaron el vehículo y registraron a sus ocupantes detectando, durante la verificación, que la mujer posteriormente capturada portaba una cédula que no coincidía con sus características físicas.

Ante la duda, la mujer fue trasladada a la estación de Policía, donde se confirmó plenamente su identidad y que se trataba de Delzuita Jojoa Sánchez, de 39 años, conocida con el alias de ‘Aretes’ y a la cual se refirió el secretario de Seguridad del municipio, Rafael Otálvaro.



"Era una delincuente que creía que se iba a burlar de nuestros policías en terreno de la ciudad, quien se suplantaba con el nombre de su hermano, y la cual ya teníamos referenciada por la comisión de hurtos a residencias, igual que el vehículo gracias a la tecnología", señaló el funcionario.

Alias ‘Aretes’ fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.