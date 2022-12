El drama de la familia de uno de los soldados asesinados en Norte de Santander

Vicente Antonio Medrano Mejía, oriundo del corregimiento Paso Nuevo, perteneciente al municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, es uno de los cuatro militares asesinados en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Su hermana Marcia Medrano, entre lágrimas, lamenta lo ocurrido con su hermano y manifestó que se quedaron esperando su visita para el mes de diciembre.

“El dolor es grande, créame que yo jamás en mi vida pensé que mi hermano se iba a morir de esa forma.

No pensé que otra persona tan cobardemente nos lo arrancara así”.

Asimismo, precisó que era un joven apegado a su familia, sobre todo a su madre, a quien llamaba todos los días, y le comentó que lo habían trasladado.

Vicente en la última llamada a su familia les manifestó que no se preocuparan, que él estaba bien y que se veían en diciembre.

Entre tanto, Dayana Correa Avila, novia de Vicente Antonio Medrano Mejía, precisó que la última conversación que sostuvieron fue el pasado lunes 31 de agosto en horas de la mañana.

“Me preguntó que si había desayunado y le respondí que sí. Le sentí algo extraño en su tono de voz. Me prometió contratar una empleada para que me atendiera bien y llevarla con nosotros el día que nos casáramos. Al final me aconsejó que me cuidara mucho y me prometió llamarme en la noche. Llamada que me quedé esperando”.

El joven soldado, de 25 años de edad, era el octavo de nueve hermanos, llevaba siete años en el Ejército, cinco de ellos como soldado profesional, rol que quiso seguir para su vida, pero fue truncado por asesinos. El Ejército atribuyó este ataque a presuntos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura 33.

El sepelio de Vicente Antonio Medrano Mejía se realizará este miércoles 2 de septiembre en su natal Paso Nuevo.

