El expediente por el que llamaron a juicio disciplinario al director de Policía

Blu Radio tuvo acceso al expediente de 72 páginas en que la Procuraduría recoge testimonios, conversaciones y todo tipo de documentación que señalan presuntas faltas por parte del general de la Policía Óscar Atehortúa, quien es investigado por haber faltado a su deber de verificar la calidad de las primeras 60 casas fiscales entregadas, y también como advierte el documento en manos del Ministerio Público, habría intentado impedir una investigación posterior por las irregularidades de ese proyecto.

Fue en octubre que el actual director de la Policía se enteró de una investigación disciplinaria, que se adelantaba puntualmente en la inspección general de la Policía por presuntas irregularidades o falencias en un contrato para la construcción de 111 casas fiscales Cenop en San Luis, Tolima, un caso en el que él podría tener responsabilidad. Eso lo investiga el Ministerio Público.

Se advierte, por ejemplo, que Atehortúa firmó a mediados de 2015 el documento que constaba haber recibido las casas. El problema es que después la Dirección de Bienestar de la Policía, advirtió tras indagar que las viviendas presentaban varias fallas como "vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, cables de energía y tomacorrientes sin funcionamiento".

El asunto es que el ahora director de la Policía archivó en agosto del 2015 el proceso contra el contratista por incumplimientos.

El Ministerio Público investiga también por qué el general se declaró impedido frente a un proceso relacionado con irregularidades en la construcción precisamente de las casas fiscales en Tolima.

Otro punto que investiga la Procuraduría, muy grave, tiene que ver con una pelea con el general William Salamanca, inspector de la Policía, quien a finales de 2019 envió a Tolima a dos capitanes de su equipo para visitar las viviendas y recoger pruebas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades.

Fue entonces que uno de los investigadores le dijo al general Salamanca que había hallado pruebas o documentos con la firma del general Atehortúa, y en ese momento que se sugirió que el caso debería quedar en manos de la Procuraduría.

Atehortúa citó a Salamanca en su despachó y habría dado la orden de sacar a los investigadores del caso y que todo lo que tuviera que ver con inteligencia policial pasara por las manos del coronel Carlos Martínez. Salamanca se opuso.

Y entonces vino una frase que tiene en aprietos al general: “Bueno, haga lo que quiera, pero usted me cumple la orden y me saca a ese equipo de ahí, todo con Martínez, si no le gusta, haga lo que quiera”.

El general notifica talento humano de que Salamanca salía de vacaciones por 402 días, de manera forzada incluso se dice que le habría dicho: "yo a usted lo voy a sacar con vacaciones".