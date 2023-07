El expresidente Álvaro Uribe denunció al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Tal y como lo había anunciado hace unos días, en medio de la polémica que se generó por la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe reveló que interpuso una acción judicial contra el exjefe paramilitar.

Uribe hizo este anuncio después de las declaraciones que entregó el extraditado exjefe paramilitar a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en las que afirmó que durante la época en que Uribe era presidente le quitó el esquema de seguridad al alcalde de El Roble cuando este se encontraba amenazado, lo que culminó con su muerte.

"De acuerdo con lo que anuncié, mis abogados ya denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso, quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde de El Roble, Sucre, para que los paramilitares lo asesinaran. También se tramita una demanda en los Estados Unidos", escribió Uribe en su red social de Twitter.



Uribe ha tildado de mentiroso al excomandante de las autodefensas y, tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, el exmandatario ha escrito varios mensajes en sus redes sociales en contra de Mancuso.

"El proceso de mi Gobierno desmovilizó aproximadamente 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo estatus a otros como 'Jorge 40', con 19 años de cárcel. Advierto que no lo conozco y que a ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan", indicó Uribe.

Uribe denuncia a Mancuso Foto: @AlvaroUribeVel