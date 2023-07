Salvatore Mancuso responde a designación como gestor de paz: "Estoy listo para cumplir mi tarea"

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso , respondió a su designación como gestor de paz por parte del presidente de la República, Gustavo Petro . En su comunicado, Mancuso expresó su compromiso con la búsqueda de una paz total y duradera para Colombia.

En sus declaraciones, Mancuso rememoró el momento en el que, hace 19 años, una delegación de las AUC visitó el Congreso de la República para explicar los avances en la negociación de Santa Fe de Ralito. En aquel entonces, el hoy presidente Gustavo Petro cuestionó la existencia del poder paramilitar que se había instaurado en Colombia y se mostró crítico con el proceso de desmovilización de las AUC.

"Recibo esta decisión con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombian@s que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido", afirmó Mancuso en su comunicado.

El excomandante de las AUC reiteró su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición, asegurando que continuará compareciendo ante la justicia como lo ha hecho durante los últimos 17 años. Su participación en el sistema de justicia transicional colombiano es vista como una responsabilidad hacia las víctimas y la sociedad para prevenir futuras tragedias.

Además de su papel como gestor de paz en las negociaciones políticas, Mancuso expresó su voluntad de colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Cancillería colombiana en la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana.

"Estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas. En este sentido, me pongo a disposición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) con quienes venimos teniendo un diálogo propositivo en la constitución de la mesa técnica entre la OACP y las ex AUC", expresó Mancuso.

El excomandante también dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, manifestando su convicción de contribuir con la agenda de la paz total y cerrar el capítulo de las AUC con la firma de un Acuerdo que honre la promesa de que la paz sea una política de Estado.

"Finalmente, a las víctimas les expreso mi absoluto respeto y determinación por cumplir con sus demandas. Mi tarea no solo tiene que ver con la verdad y la reparación sino también con la no repetición, por ese motivo estoy seguro que mi experiencia puede contribuir, en este momento histórico, a la pacificación de la Colombia profunda que nunca ha logrado salir completamente de la confrontación armada y a desactivar los nuevos órdenes sociales que creamos. Esta tarea a la que quiero dedicar el resto de mis días, no me exime de mis obligaciones con ustedes ni de seguir aportando verdad. Lo tengo claro y es un compromiso que seguiré cumpliendo", concluyó Salvatore Mancuso en sus declaraciones.

Carta Mancuso

El presidente Gustavo Petro afirmó el domigo que el exjefe paramilitar condenado, Salvatore Mancuso, será designado como gestor de paz. A través de su cuenta de Twitter, el líder del Estado escribió lo siguiente:

El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha concluido; todavía no se conoce toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido, cayendo en manos del Estado y recicladas para nuevos grupos que perpetúan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de las víctimas aún no han sido encontrados. Para concluir el proceso y alcanzar una paz completa, he decidido designar a Salvatore Mancuso como gestor de paz

En respuesta a este mensaje, el expresidente Álvaro Uribe expresó que el problema no radica en que Mancuso haya sido nombrado gestor de paz , sino en que mienta sin posibilidad de contrastar sus afirmaciones.

Deberían dar el mismo estatus a otros, como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Aclaro que no lo conozco y que a ninguno de ellos le he pedido ni les pediré que me favorezcan", trinó el líder del Centro Democrático minutos después de que el presidente Petro anunciara por Twitter el papel que jugará Mancuso dentro de su política de 'paz total