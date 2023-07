Excomisionados de Paz se pronuncian sobre designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

Justo el día en que se cumplen 22 años del llamado ‘Pacto de Ralito’, el presidente de la República, Gustavo Petro , desde sus redes sociales, anunció que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso, será gestor de paz.

"El proceso de paz entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad”, escribió el presidente Petro en su cuenta oficial de Twitter.

Por supuesto, diferentes sectores reaccionaron a la noticia del nombramiento entre ellos varios excomisionados de paz quienes no ven con buenos ojos el anuncio hecho por el Gobierno nacional.

“Los gestores de paz históricamente se han nombrado en procesos a personas que tienen un trabajo social y un trabajo de la Paz, no una no una persona como a Mancuso con setentas o millares de delitos encima y con un prontuario agobiador. Me parece que es una medida que no se relaciona con lo que históricamente han sido los gestores de paz. No me parece que tenga la autoridad moral ni ética para prestar ningún apoyo al proceso de paz un delincuente de esta magnitud y de estas proporciones”, señaló el comisionado de paz Juan Camilo Restrepo.

Publicidad

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Para el exministro de Justicia Camilo González Posso este anuncio es bueno para el país en la construcción de la paz, pero el apoyo de Mancuso, indicó él, sería en temas jurídicos.

“En el caso de Salvador de Mancuso se puede suponer que se trata de una gestión socio-jurídica en relación a organizaciones como las AGC y otros sucesores del paramilitarismo”, expresó González Posso.

Publicidad

Para el excomisionado de Paz durante el Gobierno del presidente Andrés Pastrana , Camilo Gómez, este tipo de anuncios lo que hacen es abusar de la norma que lo permiten.

“Desde cualquier punto de vista, el señor Mancuso es un criminal que está condenado en Colombia y en los Estados Unidos. No tiene ningún sentido. No le veo ningún efecto y suena más bien a un abuso de la norma por parte del gobierno. No sabemos para qué. Desde hace rato se viene sintiendo un entramado entre el gobierno y Mancuso, que vale la pena que el presidente lo aclare, que es lo que están tramando juntos”, indicó.

Le puede interesar: