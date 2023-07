Así reaccionó Uribe al nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz

En la mañana de este domingo, 23 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro , anunció en su cuenta de Twitter que designaba al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados".

Y agregó, en relación con el ex 'para' que está privado en la libertad en los Estados Unidos: "para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz".

Las reacciones no se hicieron esperar y una de las principales fue la del exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien durante su mandato lideró un proceso de paz con los paramilitares. Desde la misma red social, el también exsenador señaló que, más allá de su designación, "lo grave es que mienta".

“El proceso de mi Gobierno desmovilizó, aprox/, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación", señaló Uribe.

"Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, añadió el ex jefe de Estado.

Trino Álvaro Uribe. Foto: Twitter: Álvaro Uribe.

La decisión del actual mandatario abrió la posibilidad de continuar con el proceso con los paramilitares. Asimismo, Petro aseguró que el Gobierno buscará que la justicia, la reparación a las víctimas y la verdad sean el camino de la reconciliación nacional que le ayuden a cumplir con uno de sus ejes fundamentales de Gobierno: la paz total.

