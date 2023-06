Gobierno Uribe no pidió reforzar seguridad del alcalde de El Roble en 2003: Policía

Luego de las explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP, en las que señaló que el expresidente Álvaro Uribe le quitó el esquema de seguridad a Eudaldo 'Tito' Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, en el año 2003, Blu Radio indago sobre las medidas de protección con las que contaba Díaz cuando denunció públicamente que lo podrían asesinar, también sobre las acciones que se habrían tomado para protegerlo.

El caso 'Tito' Díaz se revivió tras la audiencia de Salvatore Mancuso ante la JEP

"Eso fue por solicitud directa creo que fue del gobernador. No recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", señaló Salvatore Mancuso.

Tras esta declaración, Blu Radio consultó con la Policía Nacional para determinar cuáles eran las medidas de protección con las que contaba Eudaldo Díaz en el momento en el que hizo la denuncia pública sobre las amenazas en su contra, durante un consejo comunitario en el año 2003.

Publicidad

"Una vez verificadas las bases de datos se logró establecer que no cuenta con acervo documental sobre las medidas de protección implementadas al señor alcalde del municipio del Roble para la fecha de los hechos", respondió a Blu Radio la institución.

No hubo solicitud para reforzar la seguridad de Eudaldo Díaz, dice Policía

La Policía Nacional en un documento entregado a Blu Radio aseguró que tampoco hubo órdenes o solicitudes del Gobierno para reforzar la seguridad del alcalde, luego de denunciar públicamente estas amenazas en su contra.

“Según lo manifestado por el comandante del plurimencionado departamento de Policía, una vez verificados los anaqueles documentales que reposan en el archivo de gestión documental de esa unidad, no se evidenció ninguna solicitud registrada por parte del Gobierno nacional hacia la Policía Nacional, motivo por el cual no es posible hacer entrega de la misma”, explicó la institución.

Publicidad

También se indago sobre las medidas que se tomaron para reforzar la seguridad de Eudaldo Díaz tras sus denuncias.

La Policía Nacional explicó a Blu Radio que solo hay registro de una solicitud de seguridad que hizo la familia del alcalde m buscando protección después del homicidio de 'Tito' Díaz.

"Según lo manifestado por el comandante del departamento de Policía Sucre, a través de comunicación oficial ya anotada, no se encontró información sobre la seguridad del señor Eudaldo Díaz, indicando que solo se evidenció una solicitud de fecha 15 de abril de 2003, efectuada por la señora Martha Salgado, viuda de Díaz, donde requiere 3 escoltas para su residencia y 2 escoltas más para sus desplazamientos por fuera de su domicilio, esto en razón a que su esposo había sido asesinado, solicitud que fue atendida por el señor coronel Norman León Arango Franco, comandante de esa unidad policial para la época, brindándole la seguridad necesaria a la solicitante", explicó la Policía.

Familia de Eudaldo Díaz responde por la seguridad del entonces alcalde de El Roble

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, respondió algunas preguntas de Blu Radio sobre la situación de seguridad de 'Tito' en ese momento, asegurando que es lamentable que tras unas denuncias tan graves no se haya brindado una protección.

Publicidad

"No existió ninguna orden de parte de él -Uribe- para proteger la vida de mi padre, yo creo que aquí primero hay que solicitar una investigación para que responda la nación, que ya está condenada, el Estado está condenado, pero también debe haber una investigación individual contra el señor Álvaro Uribe Vélez ¿por qué él no solicitó la protección siendo él el presidente de la república?", señaló el hijo.

Eudaldo Díaz alertó al gobierno Uribe de su asesinato

En el año 2003, Eudaldo Díaz durante un Consejo Comunitario denunció públicamente al entonces gobernador del departamento, Salvador Arana, a quien acusó de tener vínculos con el paramilitarismo. Ese día ante el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que por no permitirle a las AUC hacer parte de su administración lo iban a asesinar.

"Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar, ahora viene el otro paso repito y es que a mí me van a matar", le dijo Eudaldo Díaz a Álvaro Uribe ese día en Corozal.

Publicidad

En ese momento, Uribe interrumpió al alcalde y pidió trasladar las denuncias que hizo Eudaldo a la Procuraduría y Fiscalía.

"Le voy a pedir al doctor Germán Cardona que se dirija a la Procuraduría y transmita al señor Procurador General de la Nación lo que le hemos escuchado a usted aquí porque la transparencia no puede tener excepciones y la seguridad es para todos los colombianos, de lo contrario no estaríamos hablando de seguridad democrática", explicó el entonces presidente Uribe en el Consejo

Dos meses después, Eudaldo Díaz fue secuestrado y asesinado y 20 años después, ante la JEP, el exgobernador Salvador Arana reconoció ser el responsable del homicidio de el alcalde de El Roble. Arana además ha reconocido sus vínculos con el paramilitarismo.

Uribe niega las acusaciones de Salvatore Mancuso por este homicidio

Las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP por este caso llevaron a la respuesta de Uribe, en dos ocasiones se refirió a lo dicho por Mancuso, primero, lo hizo por medio de su cuenta de Twitter.

Publicidad

"Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al Alcalde del Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad. Cuando empezó nuestro Gobierno había más de 300 alcaldes que no podían estar en sus municipios por presiones de terroristas. Los protegimos a todos. Los paramilitares asesinaron al alcalde del Roble, la guerrilla al Gobernador del Caquetá. Sigue la cobarde acusación de los bandidos", señaló Uribe.

Una vez se acabaron las 4 sesiones de la audiencia única de verdad ante la JEP, Uribe volvió a referirse a lo dicho por el exjefe paramilitar e incluso anunció que lo denunciará en Estados Unidos y en Colombia.

"15 años después de haber sido extraditado me acusa de haberle quitado la protección al alcalde de El Roble que ellos, los paramilitares, asesinaron, yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que yo habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado", explicó el expresidente.

Publicidad

Le puede interesar