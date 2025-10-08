El jalón de orejas de la Corte Constitucional a Coosalud por negligencia en caso de bebé prematura

El caso llegó a la Corte Constitucional luego de que Susana interpusiera una tutela en representación de su hija, quien nació con apenas 28 semanas de gestación en noviembre de 2024 y necesitaba exámenes urgentes en neonatología, entre ellos una interconsulta con oftalmología y una monitorización electroencefalográfica.

A pesar de las órdenes médicas, Coosalud EPS tardó en autorizar los procedimientos y en desembolsar los viáticos necesarios para los traslados entre Manizales y Pereira, lo que llevó a que la madre perdiera varias citas médicas y pusiera en riesgo la continuidad del tratamiento.

En primera instancia, un juzgado de Manizales había ordenado a la EPS garantizar los servicios, pero meses después la Corte Constitucional revisó el caso y encontró que la niña ya no estaba afiliada a Coosalud, por lo que declaró la carencia actual de objeto.

Sin embargo, el alto tribunal no dejó pasar por alto la negligencia y exhortó a la EPS a mejorar la atención a sus usuarios.



Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

“En esa línea, la Sala reitera que la eliminación de las barreras administrativas constituye un imperativo constitucional para garantizar el acceso real y oportuno a los servicios médicos. En particular, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, cualquier dilación basada en motivos administrativos podría constituir una omisión incompatible con los estándares reforzados de protección que exige la jurisprudencia constitucional”, se lee en el auto con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo.

La Corte recordó que los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional y que sus derechos deben garantizarse de forma inmediata, integral y prioritaria. Por eso, ordenó a Coosalud EPS “eliminar cualquier barrera administrativa que impida la prestación oportuna de los servicios médicos en casos similares”.