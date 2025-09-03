El perfil criminal de Saúl Severini, exjefe paramilitar capturado tras 16 años prófugo

En un operativo conjunto de la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía 242 de Derechos Humanos, fue capturado Saúl Severini, conocido en las filas paramilitares como alias 'Camilo'. El hombre, señalado como uno de los máximos líderes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y antiguo comandante del frente Pivijay, llevaba más de 16 años huyendo de las autoridades.

La captura se dio en el marco de una orden judicial vigente, luego de que Saúl Severini fuera condenado en 2020 por el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 400 meses de prisión por el homicidio de la sindicalista Ledys Marina Pertuz en el municipio de Salamina, Magdalena, el 3 de mayo de 2002.

Además, deberá responder por su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista Gustavo Ruiz Cantillo, de la emisora Radio Galeón, el 15 de noviembre del 2000. Ruiz, considerado persona protegida bajo el Derecho Internacional Humanitario, fue asesinado a sus 39 años a tiros en la plaza de mercado ejerciendo su labor, según registró el diario El Tiempo.

El capturado también es recordado por haber promovido la expansión de las AUC en la región Caribe a comienzos de los años 2000. Además, está vinculado en hechos de violencia como la masacre de Nueva Venecia, ocurrida el 22 de noviembre de 2000, en la que fueron asesinadas más de 30 personas.

Saúl Severini // Foto: X @JulianFMartinez

Su historial incluye múltiples fugas que lo convirtieron en un objetivo difícil para las autoridades. En 2006 escapó de un operativo en Pivijay, Magdalena, y en 2014 volvió a evadir un cerco en Sabana de San Ángel. Durante años se mantuvo en la clandestinidad, pese a ser mencionado en sentencias de Justicia y Paz como uno de los principales responsables de despojos de tierras en la región.

La Dijín destacó que su captura fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron dar con su paradero después de más de una década de evasión. Pese a que la defensa de Severi aseguró que el hombre “es un reconocido ganadero de la región con propiedades incalculables de más de mil hectáreas”, el Ministerio Público determinó la relación del acusado como parte de las AUC.

“No sólo prestaba colaboración, sino que hacía parte del grupo, representaba a los ganaderos de la región siendo muy allegado a 'Jorge 40', convirtiéndose en un líder en la zona, lo que lo llevó a tomar decisiones al interior de la organización criminal”, se lee en la condena.

Severini también era requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que esperaba su testimonio sobre las alianzas entre el Bloque Norte de las AUC y sectores políticos y empresariales del Magdalena. Su comparecencia se considera clave para esclarecer los nexos de poder que sostuvieron al paramilitarismo en esa zona del país.

Además de cumplir una condena de 400 meses de prisión (33.3 años), sin derecho a casa por cárcel u otras penas sustitutivas, Severini también deberá pagar 700 salarios mínimos para la época del asesinato de Pertúz a sus herederos.