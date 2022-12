El relato de la primera víctima de ‘Barbie’, cabecilla de red de trata de personas

BLU Radio conoció en exclusiva el relato la primera víctima de la organización al mando de alias ‘Barbie’. Se trata de Andrea, quien fue captada cuando tenía 24 años con falsas promesas de trabajo como modelo en el exterior.

Llegó a China en el 2017 donde, supuestamente, empezaría a modelar, pero fue explotada sexualmente durante 3 meses. Andrea logró escaparse y denunciar los hechos en el consulado de Colombia. Desde ese momento, las autoridades iniciaron la investigación que hoy, tres años más tarde y con todas las dificultades investigativas, lograron capturar a siete integrantes de la organización.

Publicidad

Andrea cuenta que tenía escasos recursos pero que logró trabajar para poder financiar sus estudios en Bucaramanga. Ahí se conoció con una mujer llamada Viviana, quien le ofreció el mejor futuro económico trabajando como modelo en el exterior.

“Seguimos hablando, así cosas normales, que cómo estaba, que estaba haciendo y yo le decía pues que estaba desempleada, que no sabía qué hacer. Ella ya después me dijo que me tenía bastante trabajo, que era en Asia. Le dije que de que se trataba, ella me comentó que era modelaje, para modelar ropa. Yo le dije bueno. Después, ella me dijo que tenía unos contactos y que me iba ayudar. Me pidió fotos para ella mostrárselos”, relató.

Después de varios meses en conversaciones y de ponerla en contacto con Daniela, alias la ‘Barbie’, cabecilla de la red de trata de personas y quien la recibiría en China, Andrea accedió a viajar por un futuro mejor para ella y su familia. Sin embargo, apenas vio a la ‘Barbie’ supo que algo no andaba bien.

Publicidad

“Llegamos. Ella se despidió del novio, yo subí, me dijo que yo tenía que prostituirme y le dije que yo no quería hacer eso. Ella me dijo que lo tenía que hacer porque la que mandaba era ella y si no lo hacía o me 8 desaparecía o llamaba a Colombia y le hacían daño a mi familia. Tenía que hacerlo, tenía que ser muy amable con ellos, que alguna queja o algo y yo sabría a qué atenerme”, dijo.

Pregunta: Aparte de la deuda de la que hablas, ¿ella te dijo cómo se iba a discriminar esa deuda, o que tenías que pagar algo más?

Publicidad

Respuesta: “Todos los días me ponía un tope, más o menos 600 dólares y todo eso lo cogía ella para el abono de la deuda. Por cliente eran 100 o 250, 400, dependiendo de las horas o del paquete”

Pregunta: Háblanos del cuaderno, un cuaderno donde apuntaban.

Respuesta: “Ese cuaderno ella lo llevaba. Si yo necesitaba para el almuerzo, para la comida ella me daba, pongámosle, 200 remenbis y los anotaba; yo tenía que firmar. Recibió 600 0 800 dólares, ella lo firmaba la fecha y yo hacía lo mismo".

Pregunta: Cuando dices estar con personas, ¿a que te refieres cuando dices el paquete?

Publicidad

Respuesta: “Noche que es toda la noche hasta el día anterior. Hasta el día siguiente, eso valía 500 dólares aproximadamente dependiendo el cliente. Eso era toda la noche, hasta las seis de la mañana, o cinco de la mañana”.

Andrea, según cuenta, solo debía sonreír. Si no lo hacía, tenía la amenaza constante que le harían algo a sus familiares. Estaba en otro país, no entendía el idioma y creía que escapar era imposible.

Publicidad

“Verbalmente me amenazaba. Ella me decía tiene que estando sonriente no puedo estar triste, porque ya sabía lo que le pasa, o lo que le puede pasar a su familia. No le vaya a decir a nadie. No puede tener contacto con las niñas porque yo lo sé todo y si me llego a enterar ya sabe lo que le pasa. O yo voy con mi socio, ella me dijo que el socio era chino, me desaparecía, me contó un episodio de una niña que le pasó, la desaparecieron, de otro muchacho que mataron, me metía temor, miedo”, dijo.

Un día lo logró, durante un tiempo no volvió a quejarse de que su deuda en vez de disminuir incrementaba, no volvió a quejarse de los vejámenes sexuales a los que era sometida y tampoco volvió a rehusarse a recibir a tantos clientes por día. Se ganó la confianza de los que manejaban ‘Club Kama’ la dejaron salir sola a hacer trámites de la Visa y logró fugarse.

“Yo tenía muchísimo miedo. Hable con Yaneth y ella me ayudó en el trascurso de ese tiempo. Ella averiguó sobre a dónde tenía que ir, qué tenía que decir. Todo, yo me fui ganando la confianza de Daniela, para que ella me dejara ir sola a Camboya, y no me acompañara y tampoco me acompañara al aeropuerto. Yo le seguía la corriente ya a lo último, yo le decía a todo que sí, ella me decía la llevo a Europa y yo si sí, yo me voy con usted para Europa, nos vamos para México, si yo me voy con usted para México”, dijo.

“Ese día que tenía que salir porque ya se me había vencido la visa, ella me dio la plata. Me dijo que: ‘tiene que llevar poquita ropa’, porque yo ya tenía todas mis maletas listas, mi ropa, mis zapatos todo. Yo estaba en el cuarto y ella me dijo solo tienes que llevar cuatro mudas de ropa, solo te vas a quedar cuatro días, entonces yo dije ya se dio cuenta que yo llevaba toda la ropa, entonces imposible sacar la maleta llena, saqué toda la ropa y me traje como dos, cuatro, cinco modas de ropa, ya ahí cogí el taxi, me fui para el aeropuerto, pase mi tiquete y ya yo iba en el avión pensando, rogándole a Dios que me iluminara para tomar la mejor decisión porque yo estaba vigilada por todos los lados”, relató.

Publicidad

“Me bajé en el aeropuerto en Hong Kong. Yo duré ahí un tiempo pensando en que si me iba o me quedaba. Yaneth me dijo, "esta es su oportunidad, es ahora o es nunca ya después se queda sola." Dije no, respiré profundo y me decidí: fui y hable con migración. Fue un poco difícil al principio por que casi no me entendían, pero gracias a Dios la muchacha sabia un poquito de español, la Policía, y con traductor le dije que no quería viajar, le mostré el tiquete que era para Camboya. Ella me dijo que por qué motivo no quería viajar a ese país y yo le comenté que mi jefe me maltrataba y que me había traído con engaños y que era a prostituirme a trabajar con hombres. Ella me dejo ahí sentada en la sala de espera. Ya después me dijo que sí, que si podía pasar y duré toda la noche hasta las 08:30 que salía el vuelo a Camboya, decidiendo si me iba o me iba para el consulado”, dice el relato.

Ese día del 2017 inició la investigación de las autoridades que hoy dio el primer resultado, pero que continúa porque tienen documentadas por lo menos otras 30 víctimas colombianas, muchas de ellas siguen sin aparecer.

Publicidad

Según la investigación, estas mujeres fueron captadas en Antioquia y Santander.

Por ahora, los capturados son: Daniela Botina Ocampo, alias Barbie, señalada cabecilla capturada en Cali (Valle del Cauca); James Leonardo Téllez Torres, detenido en Bogotá, el presunto encargado de la logística y traslados en China; Edilma González, alias La Tía, capturada en Bucaramanga (Santander), sería la propietaria de una casa de citas; Martha Rubiela Gómez Fandiño y Bellanid Rojas Rodríguez, capturadas en La Peña (Cundinamarca) y Puente Nacional (Santander), respectivamente, se les atribuye la obtención de visas, pasaportes y otros trámites, y Gloria Patricia Ocampo Ramírez y Juan Pablo López Galeano, detenidos en Armenia y Circasia (Quindío), son señalados de proveer los recursos para preparar y costear el viaje de las víctimas.