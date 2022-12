El senador Álvaro Ashton toca de nuevo las puertas de la JEP

El cuestionado senador Álvaro Ashton intentará de nuevo que la Justicia Especial para la Paz lo reciba.



En mayo de este año, la sala de definiciones jurídicas de esa justicia especial ya le había negado la solicitud de someterse a ese tribunal de paz, porque mientras Ashton asegura que su proceso está vinculado al conflicto de forma indirecta, la JEP dice todo lo contrario.



El abogado de Ashton interpuso un recurso de reposición que también le fue negado por la sala de revisión de la JEP.



Ahora, la defensa, en cabeza del abogado Isnardo Gómez, se juega su última carta en esa materia con una apelación ante la JEP con la que espera que esa jurisdicción especial lo reciba y revise su proceso penal por parapolítica que cursa en la sala penal de la Corte Suprema.



BLU Radio conoció en primicia el documento que fue enviado a la Justicia Especial para la Paz. Dice, entre otras cosas, que en su decisión “la sala excluye de la JEP actores importantes del conflicto que, aunque no participaron directamente en las hostilidades, sí contribuyeron desde otras dimensiones, aquí, en especial, la política”.



Dice, además, que, al rechazar la solicitud de sometimiento, la JEP está “promoviendo un precedente excluyente para los terceros y agentes del Estado que quieren y ofrecen vincularse. Fuera de excluyente, la defensa considera que desilusiona y se opone a los fines de los Acuerdos, que buscan constituir o reconstruir la verdad, la cual no se alcanzará cuando los actores son rechazados con exigencias que van más allá de la norma”.



La defensa de Ashton también considera que la Sala de revisión de la JEP se “confundió cuando valoró las supuestas conductas del representado respecto de criterios que nada tienen que ver con la relación directa o indirecta con el conflicto. En efecto, la Sala determinó que las conductas de Ashton no podían ser conocidas por la JEP utilizando criterios como la gravedad de los hechos”.



Además, insiste en que las supuestas conductas por las que Ashton es investigado sí tendrían incidencia en el conflicto armado.



“Más allá de lograr un beneficio personal para él, el concierto para delinquir del que se le acusa tuvo el efecto de beneficiar al grupo paramilitar en sus objetivos en el marco del conflicto. Es decir, la promoción que pudo hacer el representado del grupo paramilitar contribuyó a la expansión de la estructura paramilitar en la búsqueda del poder. Gracias a las condiciones favorables que pudo instaurar para las autodefensas, estas se beneficiaron de los espacios más representativos del poder en Colombia, como el Congreso de la República, para cooptar el poder, expandirse y consolidarse”, dice el documento.



A partir de ahora la JEP tiene 20 días para resolver este recurso y definir, en última instancia, si Álvaro Ashton podrá o no ingresar a esa justicia especial creada tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.