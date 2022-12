En el limbo, proyecto que reduce aporte a salud del 12 al 4% para pensionados

La Plenaria del Senado de la República aplazó para el próximo martes 20 de junio -último día de la legislatura- el proyecto de Ley que busca reducir el aporte a salud del 12 al 4 % para pensionados del país, dejándolo en grave riesgo de hundirse.

Y es que esta iniciativa lleva dos años de trámite en el Congreso y parece que quedó viciada durante el trámite, pues una semana atrás se había aprobado la conciliación, pero los senadores, según advirtieron algunos de ellos, no se percataron de que estaban votando para favorecer no solo a los pensionados que reciben menos de cuatro salarios mínimos, sino a todos, incluso a ellos mismos y a otros que reciben megapensiones.

El senador de Alianza Verde, Antonio Navarro, solicitó que se reabriera la discusión y votación tras identificar esta situación. Posteriormente, se nombró una subcomisión para que se encargara de revisar el tema, y este jueves la Cámara de Representantes se ratificó en su texto.

“Hay dos caminos, o se acepta el informe que presentó la comisión accidental o se niega el informe y queda reapertura un proyecto que ya fue votado en la Cámara y díganle la verdad a todos estos señores (pensionados): se hundió el proyecto porque el tramoite no llegó a su conclusión. Las cosas se enfrentan con la verdad, no digamos mentiras y no sigamos con carretas”, dijo el senador Juan Carlos Restrepo.

Ante ello, el senador Edinson Delgado (Partido Liberal), uno de los ponentes del proyecto, señaló que la conclusión de esa subcomisión es que la legislación colombiana no permite reabrir la votación de un proyecto de Ley ya votado.

Vicio de trámite

La conciliación aprobada en Cámara de Representantes se convirtió en la manzana de la discordia, pues muchos senadores se declararon impedidos al considerar que se beneficiarán directamente de lo aprobado. Sin embargo, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, autorizó votar el informe de la subcomisión ante lo cual 26 senadores se retiraron del recinto, pues habían presentado impedimentos.

Esa situación disolvió el quórum, por lo cual Lizcano pidió que se votara el aplazamiento, que tampoco contó con los votos necesarios. El presidente del Congreso le pidió al senador Edinson Delgado que solicitara el aplazamiento para el próximo martes y, aunque en principio se negó, terminó aceptando ese camino y quedó en primer orden para la siguiente sesión.

“Estamos decepcionados”: pensionados

“Tengo el privilegio de ser pensionado porque no todo el mundo en este país alcanza la pensión en esos momentos. Estamos decepcionados de los gobernantes que elegimos para que nos administren, los señores senadores y los señores representantes, quienes no han querido apoyarnos en reducir el aporte en salud. Esos 150.000 pesos que nos iban a reducir en el aporte de salud nos alcanzan para el mercado, el estudio de nuestros hijos, pero aquí hay una politiquería donde ellos no se dan cuenta que tienen sueldos de 28 millones de pesos mensuales y que para nosotros cualquier 5.000 pesos nos sirven mucho”, señaló Miguel Villamil, uno de los pensionados que asistió a la votación.

Lo cierto es que de no aprobarse el próximo martes ya no tiene otra opción, si se quiere realmente aprobar, que volver a presentar la iniciativa.