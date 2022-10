En libertad reconocido instagramer y modelo de Palmira señalado de traficar drogas

Un juez dejó en libertad al reconocido instagramer y modelo palmirano Rafael Kuang Li, señalado por las autoridades de fabricar, portar y traficar diferentes clases de drogas en el Valle del Cauca.

El influenciador, conocido en las redes sociales como ‘El Chino’, había sido capturado el pasado 30 de abril en la carrera 28 con calle 37.

Según la versión entregada por las autoridades, a ‘El Chino’ se le incautaron 65 gramos de marihuana, 74 pastillas de éxtasis, 86 dosis de 2CB, dos pastillas MDMA, cinco picadoras, un horno microondas y una nevera portátil.

Su captura se dio tras varios meses de investigación pues, al parecer, este reconocido instagramer también fabricaba drogas en su residencia las cuales vendía en las calles de Palmira.

No obstante, el juez del caso lo dejó en libertad pero deberá seguir vinculado al proceso.

Ante esto, ‘El Chino’ publicó un mensaje a sus más de 142.000 seguidores en Instagram quienes lo recuerdan por sus videos y entrenamientos en gimnasios, además por ser un modelo fitness.

“Yo era hace ya muchos años consumidor de sustancias y fue lo que me llevó a descarrilarme hace mucho tiempo y era una temporada que ya estaba superando”, dijo Kuang Li.

“Yo no soy Perfecto, pero realmente no soy un criminal o delincuente como me han hecho ver”, agregó.

Según el instagramer, todo esto hace parte de un plan para dañar su imagen, no obstante, afirmó que, de ser descubierto un delito en su contra pagará por ello.

“Si he cometido el delito y debo pagar por ello lo haré como una persona derecha y honesta (…) ya se darán cuenta del gran error de esta historia que circula, amarillismo puro que más que dar una noticia busca destruir la imagen de una persona”, agregó.



