En plena requisa, ladrones le robaron el arma de dotación a un policía en Medellín

Una historia de no creer ocurrió en el sector de Manila, barrio El Poblado, donde un uniformado de la Policía Metropolitana hacía una requisa a dos ciudadanos sospechosos de cometer un delito y terminó siendo robado.



Los presuntos delincuentes no solo no atendieron el pedido del Policía para la requisa, sino que también lo despojaron de su arma de dotación, huyeron del sitio y dejaron abandonada una motocicleta.



"Se produce un forcejeo con el Policía y se extravía el arma de fuego institucional (...) luego ellos huyen en una motocicleta que posteriormente es abandonada", aseguró el comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho.

Le puede interesar: Caso de intento de linchamiento dio un giro: víctima confesó que intentó robar



La Policía investiga lo ocurrido, debido a que el uniformado no estaba acompañado por su compañero del cuadrante. El arma de dotación no aparece y fue reportada por el comandante como extraviada, mientras buscan a los dos responsables del robo.



Según las autoridades, el presunto hurto se registró en horas de la noche y en un oscuro sector del barrio Manila, donde no hay cámaras de seguridad.

Publicidad