Encuentran restos de otro desaparecido en la toma del Palacio de Justicia

BLU Radio pudo confirmar que en las últimas horas el Instituto de Medicina Legal se reunió con familiares de Héctor Jaime Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, desaparecido desde el 6 de noviembre de 1985. ( Audio da pistas de cómo las FFMM manejaron la retoma del Palacio de Justicia)



Según se conoció, los expertos forenses pudieron confirmar en un 99,9 % que los restos hallados en la tumba de otra persona, que fue sepultada en esa época, corresponden a Beltrán.



La familia del desconocido, fallecido hace 32 años, se llevó un cuerpo a Barranquilla, lo sepultó y ahora se supo que al parecer se trata de Beltrán.



Durante la investigación, la Fiscalía encontró una serie de irregularidades en la entrega de cuerpos y llegan a la posible conclusión de que en esa tumba no estaba el cuerpo del hombre, sino del mesero del restaurante del Palacio de Justicia.



Como tenían evidencias de que podría ser el cuerpo de Héctor Jaime, se realizó una prueba de ADN con la familia del desaparecido del Palacio y la probabilidad dio 99,9 %.



Ahora se trata de establecer si se trató de una tarea sistemática de ocultamiento de cuerpos, o ineptitud y errores de las autoridades y la Fiscalía en el momento de la toma y retoma.



Y es que no es el primer caso de errores en los entierros de los desaparecidos: ocurrió en el caso de Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería del Palacio; ocurrió con Luz Mari Portela, con Lucy Amparo Oviedo y Ana Rosa Castiblanco.



Familiares piden claridad



Luego del hallazgo del cuerpo, familiares de Beltrán pidieron explicaciones sobre las circunstancias que rodearon su muerte y desaparición.



"Hay confusión total. No tenemos confianza en los resultados, no en lo científico del cuerpo, sino en las investigaciones y resultados de la Fiscalía" expresó su esposa, Pilar Navarrete.



Dijo que los más pertinente es que exista una veeduría internacional sobre los restos que les están entregando a los familiares de los desaparecidos del Palacio.



"Nos den (justicia) una verdad satisfactoria a los familiares. Nosotros no entendemos que después de 32 años de estar buscándolo nos digan que apareció en Barranquilla. Nosotros esperamos que sobre todos los restos que han encontrado haya una veeduría", manifestó.



Afirmó que las mismas personas "que cometieron las desapariciones y todo lo macabro en el Palacio de Justicia sean los que están investigando y entregando resultados".



Publicidad

Julio Andrade, hijo del desaparecido magistrado Julio César Andrade, se pronunció frente al error cometido con la entrega de los restos de familiar. Aseguró que evalúan la posibilidad de instaurar acciones legales contra las entidades responsables del tema.

Ante el hallazgo de los restos de Héctor Jaime Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, se conoció que los restos del magistrado auxiliar Julio César Andrade no correspondían con los del funcionario, ya que el cuerpo entregado hace 31 años correspondían realmente al mesero de Palacio. Julio Andrade, hijo del magistrado, afirmó que está evaluando la posibilidad de tomar acciones legales contra el Estado.

Publicidad

"Nos estamos reuniendo con la familia para definir la ruta que vamos a seguir. Pero seguramente dentro del ordenamiento jurídico colombiano vamos a contemplar algún tipo de acciones jurídicas contra Medicina Legal, la Fiscalía y algo que trasciende al ordenamiento jurídico colombiano es el tema de los derechos humanos, porque aquí se cometieron horrores de lesa humanidad que claramente a través de un fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos puede cobijar" aseguró.

Publicidad

Andrade también hizo un fuerte llamado en contra del expresidente, Belisario Betancur, asegurando que él también tiene gran responsabilidad en el caso.

"El dolor que hoy tenemos tiene un culpable y es Belisario Betancur, el cual también tendrá responsabilidades jurídicas sobre el tema por qué vamos a vincularlo" aseguró.

Publicidad

Varios meses después de que exhumaran los restos que supuestamente correspondían al magistrado Julio César Andrade, la Fiscalía y Medicina Legal le confirmaron a la familia que las pruebas de ADN muestran que no es su ser querido.