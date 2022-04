Entre críticas y elogios, sectores políticos del país reaccionaron al discurso de Duque ante la ONU

Desde el Congreso, opiniones divididas señalan que al gobierno le faltó voluntad política para cumplir la implementación del acuerdo de paz, y algunos indican también que las FARC no han aportado a la verdad y reparación de las víctimas.

Al margen de las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , en Colombia congresistas de diferentes sectores políticos criticaron y halagaron la implementación del acuerdo de paz, la financiación de los proyectos PDET en el territorio y las cifras de firmantes asesinados desde 2016.

Publicidad

"A la fecha, están pendientes más del 30% de las normas de implementación. Este gobierno al año ejecutó el 2% del presupuesto que se necesita para que los PDET puedan ser gestionados en un periodo de 15 años. En el fondo de tierras que establece el Acuerdo de Paz, este gobierno tan solo ha entregado a campesinos el 1,5% de las tierras que han sido ingresadas al fondo", señaló la representante a la Cámara, Juanita Goebertus , quien además criticó que no se sacó adelante la reforma política que recomendaba la misión electoral del acuerdo.

A renglón seguido, el senador Antonio Sanguino recalcó las cifras de los firmantes que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo.

"Han querido reducir a la mera reincorporación de los excombatientes, pero incluso en esas materias se raja el presidente Iván Duque y no lo puede ocultar ante la comunidad internacional, dijo Sanguino. Y añadió que "los fenómenos de violencia se han recrudecido, son hechos incontrovertibles", indicó.

Publicidad

En contraste, y desde el partido de gobierno, el senador Santiago Valencia resaltó la labor del mandatario.

"El presidente Duque cumplió, quienes se desmovilizaron, el Estado les ha cumplido, quienes no cumplieron definitivamente fueron las FARC, no han reparado a las víctimas, no han entregado el dinero para reparar a las víctimas, no han dicho quiénes eran sus socios y hoy están participando en política sin haber respondido por sus crímenes", manifestó.

Publicidad

Por su parte, el senador Ciro Ramírez contradijo a Goebertus, y señaló que el Gobierno “ha cumplido con los proyectos productivos, con el banco de tierras, con la prórroga de las zonas en donde están todavía los exguerrilleros y ha venido avanzando con la entrega de bienes en zonas olvidadas”.

A su vez, también criticó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en medio de la búsqueda de verdad y no repetición.