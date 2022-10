Escándalo en la JEP: capturan a exsenador Gil y a fiscal por pedir dinero en caso Santrich

El director de Mañanas BLU, Néstor Morales, reveló en primicia que este viernes fueron capturados en dos hoteles de Bogotá el fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, el exsenador Luis Alberto Gil y otras tres personas que, al parecer, recibían dinero a cambio de incidir en el trámite de la extradición de Jesús Santrich.

De acuerdo con las primeras informaciones, los capturados recibían el primer pago de un total de 2 millones de dólares.

Los otros detenidos fueron identificados como Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano.

Carlos Julián Bermeo había sido candidato a la Alcaldía de Popayán. Por su parte, el exsenador Gil ya había sido capturado en el 2008 y condenado por sus nexos con paramilitares; recibió el beneficio de libertad condicional luego de cumplir parte de su condena.

Fuentes explicaron a BLU Radio que el fiscal Bermeo y el exsenador Gil estaban en el hotel Marriot, de Bogotá, en donde se entregaron 40.000 dólares. Los otros 460.000 dólares los entregaron en el hotel Artisan. Ambos establecimientos en el norte de la capital del país. Además, revelaron que había un agente encubierto en la operación.

Los capturados están en el búnker de la Fiscalía y las audiencias en las que mostrarán las pruebas y le solicitarán a un juez que los envíe a la cárcel serán este sábado.

Sobre las capturas, el presidente Duque aseguró que es “muy grave esa información” y calificó el hecho como “un caso de corrupción lamentable” que se tiene que aclarar y “llegar hasta las últimas consecuencias”.

“La información que se está circulando de que se estaban presentando gestiones para retrasar extradiciones me parece que es de suma gravedad”, dijo el primer mandatario.

Con respecto a la detención de Bermeo, la JEP explicó en un breve comunicado que la UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición y que, en consecuencia, no tiene nada que ver en le proceso de Santrich.

"La UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición, contemplada en el artículo 19 transitorio de la Constitución Política" de Colombia, explica la JEP.

El alto tribunal de justicia transicional añadió que "en el proceso de Zeuxis Paucias Hernández, la UIA no desempeña ningún rol" y que esa unidad "funciona de manera autónoma de la magistratura de la JEP, la cual no tiene ninguna injerencia en la escogencia de sus funcionarios".



#ATENCIÓN capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 1, 2019

La JEP no va a tolerar ningún atisbo de corrupción: Patricia Linares

Tras la captura, la presidenta de la Jurisdicción Especial, Patricia Linares, le pidió a la Fiscalía General que avance rápidamente en las investigaciones para poder determinar qué fue lo que sucedió en detalle.

Linares dejó claro que va a colaborar con todo lo que sea solicitado a la JEP y dijo que la entidad vertebral del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc no va a tolerar ningún hecho de corrupción.

En la misma línea el magistrado y presidente de la sección de garantías para la no extradición de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, dijo que en ningún momento esta sección le solicitó ningún documento o trámite frente al caso de Santrich al fiscal de la UIA.