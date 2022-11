“Eso no se le hace a un ser humano”: familiar de menor fallecida en Buenaventura

Diana Tatiana Rodríguez salió de su casa ubicada en el barrio Juan 23, el sábado a las 7:00 de la noche. Iba rumbo a la casa de su tía Yesenia Quintero, ubicada en el barrio San Luis, a solo diez minutos del casco urbano.

Encarnación Quintero Burtiza, madre adoptiva de la menor, nunca verificó si la niña llegó a su destino. En horas de la mañana del domingo, cuando se percataron de su desaparición, el caso fue reportado a la estación de Policía.

Tiempo después encontraron a la pequeña en medio del barro, en bajamar de aguas del Pacífico colombiano, del barrio San Francisco.

Encarnación Quintero rechazó la crueldad del caso. “Eso no se le hace a un ser humano. Dios me la hubiera quitado, pero no de esa forma”.

Agregó que la familia no tiene problemas con nadie y desconoce quién o quiénes se atrevieron a "cometer una barbarie de ese nivel".

La menor de 10 años cursaba tercer grado en la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo. Su cuerpo aún permanece en Medicina Legal.