“Esperamos solidaridad de Venezuela”: Dijín sobre extradición de capturados por caso Yulixa Toloza

El coronel Elver Alonso, director de la Dijínn, se pronunció sobre la captura en Venezuela de dos hombres y una mujer señalados de participar en la muerte y posterior desaparición de Yulixa Toloza, quien murió tras someterse a una intervención estética en el sur de Bogotá.

El oficial aseguró que las autoridades colombianas esperan una “solidaridad” por parte de Venezuela y una cooperación internacional efectiva para lograr que los tres detenidos sean enviados al país y respondan ante la justicia colombiana. “Lo que se espera y aspira es que haya una solidaridad por parte de las autoridades venezolanas, y también una muestra de cooperación internacional efectiva frente a la extradición de estas tres personas”, afirmó.

Según explicó el director de la Dijin, el proceso ya está siendo adelantado por la Fiscalía, a través de la oficina de asuntos internacionales, en el marco de los acuerdos de extradición vigentes entre ambos países. “Ese acuerdo tiene que traducirse en un procedimiento estandarizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, y es a través de la oficina de asuntos internacionales que se solicitará en extradición a estas personas”, indicó.

Sin embargo, el coronel advirtió que, en caso de que la extradición no se concrete, los tres capturados deberán responder judicialmente en Venezuela por delitos que calificó como de lesa humanidad. “En el evento de que no se logre materializar citada extradición, estas tres personas tendrían que responder por estos delitos”, señaló.



El oficial también confirmó que la Fiscalía colombiana ya adelanta toda la documentación requerida para formalizar la solicitud ante Venezuela. “Están en ese procedimiento, haciendo toda esta documentación requerida a través de sus protocolos, pero también mediante la cooperación internacional frente a estas tres personas que hoy están privadas de la libertad”, explicó.