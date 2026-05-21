En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Crisis Colombia - Bolivia
Yulixa Toloza
Tensión Cepeda - Uribe
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / “Esperamos solidaridad de Venezuela”: Dijín sobre extradición de capturados por caso Yulixa Toloza

“Esperamos solidaridad de Venezuela”: Dijín sobre extradición de capturados por caso Yulixa Toloza

El director de la Dijin aseguró que Colombia ya avanza en los trámites internacionales para pedir la extradición de los tres capturados en Venezuela por la muerte y desaparición de Yulitxa Toloza tras un procedimiento estético en Bogotá.

Vehículo que transportó a Yulixa Toloza fue hallado en Cúcuta
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El coronel Elver Alonso, director de la Dijínn, se pronunció sobre la captura en Venezuela de dos hombres y una mujer señalados de participar en la muerte y posterior desaparición de Yulixa Toloza, quien murió tras someterse a una intervención estética en el sur de Bogotá.

Vea también:

Desaparición de Yulixa Toloza tras asistir a centro estético
Bogotá

Caso Yulixa Toloza: alcalde Galán admite dificultades para controlar clínicas de garaje

El oficial aseguró que las autoridades colombianas esperan una “solidaridad” por parte de Venezuela y una cooperación internacional efectiva para lograr que los tres detenidos sean enviados al país y respondan ante la justicia colombiana. “Lo que se espera y aspira es que haya una solidaridad por parte de las autoridades venezolanas, y también una muestra de cooperación internacional efectiva frente a la extradición de estas tres personas”, afirmó.

Según explicó el director de la Dijin, el proceso ya está siendo adelantado por la Fiscalía, a través de la oficina de asuntos internacionales, en el marco de los acuerdos de extradición vigentes entre ambos países. “Ese acuerdo tiene que traducirse en un procedimiento estandarizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, y es a través de la oficina de asuntos internacionales que se solicitará en extradición a estas personas”, indicó.

Sin embargo, el coronel advirtió que, en caso de que la extradición no se concrete, los tres capturados deberán responder judicialmente en Venezuela por delitos que calificó como de lesa humanidad. “En el evento de que no se logre materializar citada extradición, estas tres personas tendrían que responder por estos delitos”, señaló.

El oficial también confirmó que la Fiscalía colombiana ya adelanta toda la documentación requerida para formalizar la solicitud ante Venezuela. “Están en ese procedimiento, haciendo toda esta documentación requerida a través de sus protocolos, pero también mediante la cooperación internacional frente a estas tres personas que hoy están privadas de la libertad”, explicó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Extradición

Cirugía estética

Publicidad

Publicidad

Publicidad