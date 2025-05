Estas fueron las razones que motivaron la renuncia de la ministra de Justicia

A través de una carta, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro por supuestas presiones políticas que recibió por parte de terceros para cambiar las cosas, más allá de pensar en la justicia, sino pensando en beneficios individuales.

"Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo. Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos", fueron parte de las palabras de la ministra en la carta que le presentó al jefe de Estado en abril dando a conocer su renuncia del cargo.

Pero en diálogo con Noticias Caracol, la ministra detalló qué casos o cuáles fueron puntualmente esos motivos en donde se vio condicionada en el cargo por decisiones de terceros con objetivos fuera de la justicia del país.

Ángela María Buitrago, exministra de Justicia // Foto: Ministerio de Justicia

Los motivos que motivaron la renuncia de la ministra de Justicia

"El tema en particular es que cuando uno está en un cargo público y hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de justicia y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad para ello, significa una injerencia en el funcionamiento, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función", dijo la saliente ministra de la cartera de Justicia.

Asimismo, expuso dos casos en donde se vio condicionada en los cargos del ministerio. Aclaró que nunca fue el presidente Petro, sino era por medio de Armando Benedetti, ministro del Interior, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en donde se hacían estas modificaciones como, por ejemplo, cuando se encontraba en Washington y la llamaron a comunicarle que se cambiaba al encargado del ministerio cuando ella dejó al secretario general.

"En particular sacaron a una persona, que vuelvo y digo no la traje yo, estaba allí trabajaba bien, conoció el sector (sabía qué debía hacer, es un sector muy difícil incluso la Contraloría y la Procuraduría ( han determinado, porque además lo sacaron con unas columnas que son ( realmente falsas (...) entonces yo creo que también hay que tenerle respeto a las personas. Las personas prestan un servicio, pero también no son simplemente muebles que usted hoy quita y pone", agregó.

También intentaron cambiar al director de Drogas, que, según ella, es una persona técnica y profesional con amplia experiencia en el cargo por alguien sin conocimiento alguno.

"Las hojas de vida que proponen no cumplen con los perfiles, en ese punto de vista se devuelven", dijo.