Estas son las pruebas que reposan en la Corte Suprema contra Armando Benedetti por caso Fonade

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el senador Armando Benedetti, y se dispuso a vincularlo mediante indagatoria a un proceso penal por presunto interés indebido en contratos y tráfico de influencias, relacionados con el escándalo de corrupción de Fonade. Esto tras la denuncia en el 2017 del abogado Jaime Lombana por estos hechos.

Las pruebas contra Benedetti, que reposan en la Corte Suprema de Justicia, fueron recaudadas durante la etapa preliminar. La primera prueba que solicitó el alto tribunal es la declaración, el 2 de mayo de 2019, del exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons, quien desde esa función conoció los manejos políticos de Fonade y su relación con el 'Partido de la U', al que pertenecía Benedetti.

Otra de las pruebas fue recaudada el 13 de mayo y 30 de octubre siguiente, cuando rindió testimonio ante la Sala de Instrucción Leonardo Luis Pinilla, quien relató cómo participó en prácticas burocráticas de Fonade para concretar un acto de corrupción en la Fiscalía. En su testimonio mencionó a dos personas: José Jaime y Nidia Alexandra, novia del fiscal.

"Yo me qued en la Fiscalía y con mi conductor llevamos a José Jaime y Nidia Alexandra para otorgarles ese puesto en Fonade, a la novia del Fiscal Daniel Díaz que nos había solicitado ese puesto y en ese momento el director de Fonade se llamaba Ariel Aduen. Según lo que me dijo, porque no conozco a Ariel Aduen ni estuve en ninguna reunión con él, pero el Secretario de Salud que vendría hacer mi asesorado me dijo que era a través de Ariel Aduen y lo llamó incluso varias ocasiones para darle ese nombramiento”, señaló el relato.

El análisis de las comunicaciones monitoreadas entre Richar Kamal Nader y Ronal Rafael Ruíz, según la Corte en sus conversaciones telefónicas con servidores públicos, dejan entrever “un interés indebido en la convocatoria privada CPR 008-2017 grupo 2 que adelantaba FONADE”.

También se anexó la declaración del ingeniero Juan Carlos Madero Mendieta, testigo que narró cómo durante los años 2017 y 2018 el senador Benedetti lo contrató para dos servicios: Uno relacionado con la protección de sus dos celulares personales y el de su esposa, y el otro con unas interceptaciones.

“Se interceptaba para averiguar lo que estaba haciendo el Dr. Jaime Lombana en su contra e igualmente poder encontrar algo que pudiera ser utilizado en contra de él”, señaló el documento del alto tribunal.

Hay otra llamada que dejó en evidencia una conversación entre Lyons y el abogado Leonardo Pinilla. "Yo cuadré con este man y mira ahí lo llevo, ya (al parecer el fiscal del caso) se comprometió conmigo, lo tengo, con la mujer contratada, ya en el FONADE, (…)”, se pudo escuchar.

Otra de las pruebas señaló que el asesor de la Dirección de Fonade y hoy confeso coparticipe en el entramado criminal, Jorge Iván Henao quien acudió al llamado de la Corte, aseveró que bajo instrucciones de Armando Benedetti, influyó en el proceso de adjudicación del contrato de Certicámara S.A.

Y se adjuntó el informe que reposa en la Fiscalía, en donde se investiga a Elsy Mireya Pinzón, quien hizo parte del negocio jurídico de Fonade, y que reporta 68 ingresos a la entidad. Pinzón fue integrante de la UTL del senador.

Finalmente, vale resaltar que la Corte llamó a versión libre a Musa Besaile y a Bernardo 'Ñoño' Elías , quienes narraron cómo, desde el gobierno, les comunicaron la asignación de Fonade al partido de la Unión Nacional 'La U', del cual eran militantes, para su manejo político. Asimismo, reconocieron haber favorecido a su amigo Richar Kamal, utilizando al testigo clave Jorge Iván Henao.

