Jaime Lombana dice que nunca mandó a hacerles seguimientos a hijos de Benedetti

En entrevista con Blu Radio,como lo denunció el congresista.“Él no tiene límites, inventa, manipula y oculta toda su responsabilidad en hechos de corrupción.yo no soy así, yo no soy como él”, dijo.Lombana, además, calificó comoque Benedetti lo vaya a denunciar por una supuesta “calumnia”.Y a propósito de la investigación de la Fiscalía por presuntas interceptaciones ilegales,

le pidió a la justicia “desenmascararlo”.

Incluso advirtió que periodistas y“Yo sí me voy a constituir como víctima de esto,concluyó.