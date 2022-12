Eventual ingreso de alias ‘Macaco’ a la JEP sería viable, según juristas

Penalistas consultados por BLU Radio ven viable que alias ‘Macaco’, el exjefe paramilitar que llegó en las últimas horas a Colombia deportado de Estados Unidos, pueda aterrizar en la Justicia Especial para la Paz

Le puede interesar: Llegó a Colombia alias 'Macaco' deportado de EE.UU.

Publicidad

Alias ‘Macaco’ regresó a Colombia en un vuelo de Avianca a las 8:00 de la noche de este sábado tras pagar una condena de 11 años de prisión en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

BLU Radio consultó con el abogado Iván Cancino si es viable que Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias de ‘Macaco’, pueda terminar en la Justicia Especial para la Paz, con el fin de que responda por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.

El abogado aseguró que, ya que Jiménez no ha delinquido en los últimos años, podría presentarse ante la JEP.

“La Jurisdicción Especial para la Paz, dentro de su poca credibilidad, tendría que ir aceptando todas las personas que participaron en el conflicto y es absolutamente claro que los paramilitares fueron un actor importante en el combate con la guerrilla y con otros grupos”, dijo Cancino.

Además, aseguró que el acuerdo de paz entró en vigencia en un momento en el que ‘Macaco’ estaba detenido, y que este no siguió delinquiendo, o no se tienen noticias de que haya continuado con su actividad delictiva con posterioridad a la firma del acuerdo, por esta razón podría ser un candidato a entrar a la JEP.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate aseguró que con la decisión del senador Álvaro Ashton se abrió una puerta bastante generosa para que personas vinculadas con el conflicto armado, aún provenientes de las autodefensas, puedan formar parte del sistema integral, verdad, justicia y reparación establecido en la JEP.

“Es una persona que aún tiene deudas pendientes con la justicia y que, por supuesto, tendrá mucho que aportar en términos de verdad justicia y reparación”, aseguró Bernate.