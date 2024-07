Exalcalde de Carmen de Bolívar revela chats con Sneyder Pinilla: "Yo no lo conozco"

Siguen las revelaciones en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, luego de que se conocieran los chats revelados por el Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, en los que vincula al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y además a alcaldes de algunos municipios, en la mañana de este jueves 18 de julio, sale una nueva arista al caso.

En diálogo con Mañanas Blu, el exalcalde de Carmen de Bolívar Carlos Torres, entregó detalles sobre las conversaciones que tuvo con Pinilla y los proyectos por los cuales el municipio estaba pendiente.

Se trata de un proyecto de pavimentación del municipio, dos años después no se pudo generar y además terminó el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

"El Carmen de Bolívar tenía dos proyectos radicados desde hace más de dos años", contó. Sin embargo, cuenta que para el 18 de diciembre de 2023, Pinilla lo contactó a través de Whatsapp, para hablarle sobre esos proyectos, que, prácticamente estaban "quietos".

"El 18 de diciembre me escribe, yo no lo conozco. (Me dice) Tenemos el tema del municipio de El Salado. Me dice (en una llamada) que está interesado que ese proyecto se ejecute y que necesita las correcciones del proyecto", explicó.

Chat de exalcalde Carmen de Bolivar Foto: Suministrada

El exalcalde contó que lo que hizo fue compartirle el contacto de su secretario de Planeación, esto con el fin de adelantar las correcciones del proyecto. "Él insiste en que le envié el contacto y le digo llámelo, ellos entran en contacto y empiezan a corregir el proyecto. Hasta ahí llego yo".

El exalcalde insistió que más allá de la corrección en la cual estaba interesado Pinilla, no tuvo más contacto ni interlocución con ellos, que ni siquiera lo conoció en persona, sino que la única conversación que existe es ese chat que reveló para Blu Radio.

"Ellos jamás tienen comunicación con nosotros, solo nos pidieron arreglar el proyecto y ya. De ahí para delante no sé que quería haber con el proyecto ni cómo lo querían ejecutar", reiteró.

Al ser preguntado sobre presupuesto con respecto al proyecto, dijo que él ya estaba de salida, pero sobre este factor económico no tuvo conocimiento alguno. "No sé porque el secretario de Infraestructura, que fue el que estuvo trabajando con eso que hizo las correcciones con los técnicos de la unidad, pues todas esas correcciones no conozco cuáles fueron porque de verdad que a mí ya yo estaba de salida", finalizó.

Bonilla y el escándalo

Según el informe de Noticias Caracol, todo comenzó el 11 de diciembre pasado cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos a la UNGRD.

Luego esta Unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos para obras en los municipios de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena.

En una de las conversaciones, el ministro le manifestó a Pinilla que estaba "preocupado" por el destino de los recursos de los "proyectos viabilizados".

Luego, el exsubdirector de la UNGRD se contactó con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, que le pidió al exfuncionario de la Unidad avisar a los intermediarios que los contratos se iban a mover a través de esa entidad.

Para ello, las alcaldías de los municipios mencionados tenían que declarar falsas calamidades con las que se buscaba justificar los contratos, que finalmente no se firmaron porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carrotanques, que derivó en la renuncia de Pinilla y del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en febrero.

Escuche aquí la entrevista: