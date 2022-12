Exalcalde de Cúcuta, condenado por homicidio, estaría implicado en cartel de la toga

Blu Radio conoció nuevos hechos que rodean el caso de corrupción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y congresistas investigados por parapolítica.



La secretaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Nubia Yolanda Gómez, volvió a implicar a algunos de los ya mencionados, y habló de otros que no habían sido nombrados hasta el momento.



Ella habla de un episodio que ocurrió en el año 2013 y tiene que ver con la aparición de una de las hijas de Leonidas Bustos en la Corte Suprema de Justicia hablando de que una persona -luego se supo que era el hermano del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo- le hizo un reclamo porque supuestamente se había hecho un pago de cerca de 800 millones de pesos para que cambiaran una sentencia y fallaran a favor del exalcalde y hasta el momento no había sucedido.



“Me llama mucho la atención el hecho de un caso que se presentó no recuerdo en qué fecha pero estaba atendiendo una audiencia y me llamaron a la sala de audiencias. Estaba sentada la doctora María del Rosario, el doctor Javier Zapata, el doctor José Leonidas Bustos y una señora que era hija del doctor Bustos. Me pidieron que informara quién tenía una casación sobre el alcalde de Cúcuta”, narró la secretaria de la Sala Penal.



Le puede interesar: ¿Qué viene tras investigación de Procuraduría a congresistas por ‘Cartel de la toga’?



Cabe recordar que el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo fue sentenciado por homicidio y vínculos con paramilitares.



Posteriormente, la secretaria de la Sala Penal de la Corte, le cuenta a la Comisión, por qué estaban tan interesados en ese momento los magistrados González, Zapata y Bustos en ese caso.



Luego, la magistrada González interpuso una queja ante la fiscalía por este hecho, y dice que aparentemente se archivó el caso.



En ese momento de la audiencia, el exmagistrado Leonidas Bustos reconoce que ese episodio fue denunciado ante la fiscalía y no ante la Comisión de Acusación de la Cámara y dice que el denunciado fue Javier Suárez Corzo, fallecido hermano del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo.



Al final de la diligencia, de nuevo hay un cara a cara entre el exmagistrado Bustos y la secretaria Nubia Yolanda Nova.



Publicidad